ATEEZ首場VR演唱會登台 「12K超近距離」粉絲直呼要窒息

韓國人氣男團ATEEZ將以科技突破挑戰感官極限，首場VR演唱會《ATEEZ VR CONCERT： LIGHT THE WAY》今（9日）在台正式上映，運用12K實景拍攝與虛幻引擎技術，將電影敘事與舞台演出完美融合，帶領ATINY（官方粉絲名）體驗到前所未有的「超近距離」衝擊，進入一場跨越現實與幻想的沉浸式冒險。

該片打破以往VR演唱會框架，採用電影敘事方式展開的劇情，讓觀眾不再只是旁觀者，而是冒險的參與者。故事從ATEEZ在基地收到神秘訊息展開，為了尋找失蹤的ATINY，8位成員帶領觀眾穿梭於烈焰廢墟、崩塌城市與黑暗之城。在神秘力量的追捕下，進行一場現實與幻想交織的沉浸式旅程，虛實界線徹底瓦解。

藉由頂尖的12K實景拍攝與虛幻引擎視覺特效，無論是〈INCEPTION〉的深邃沉浸、〈BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS)〉爆發力十足的強烈震撼，到〈Ice On My Teeth〉流露出的內斂魅力，精準的空間運鏡將ATEEZ帶到粉絲眼前。每首歌的舞台演出、背景設計都緊扣故事線，完美合一地呈現超越現實界線的生動感。

為迎接團體的首場VR演唱會，ATEEZ久違地進電影院，有趣的是，透過VR攝影機拍出來的視角讓成員們驚豔不已，在可自行選擇觀賞成員的互動情境中，多位成員竟不約而同都選擇了YEOSANG的畫面，讓在一旁看著成員體驗VR演唱會的YEOSANG受寵若驚，WOOYOUNG更完全沉醉在「紅髮YEOSANG」的舞台魅力中。

VR演唱會的臨場感也製造不少笑料，HONGJOONG透露，歌曲中SAN的舞蹈動作因為離攝影機太近，讓他有種「無預警被打了一巴掌」的錯覺，SAN則幽默自嘲，畫面中的自己長得好像「藏狐」，意外發現自己的野性動物美。在畫面中看到成員超距離，近到讓WOOYOUNG忍不住頻喊：「太近了，不要再靠過來了！」

《ATEEZ VR CONCERT： LIGHT THE WAY》今起在台北京站威秀影城展開為期17天的映演，接著30日起在高雄大遠百威秀影城展開10天的巡演，總計27天的密集場次。他們除了明（10日）將出席金唱片頒獎典禮外，全新巡演「IN YOUR FANTASY」台北站也將於本月24日在林口體育館登場。

