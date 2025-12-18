ATEEZ首推VR演唱會！北高連開27天⋯巡演前近距離暖身

ATEEZ推出首場VR演唱會《 ATEEZ VR CONCERT : LIGHT THE WAY 》。（圖／威秀影城提供）

韓國人氣男團ATEEZ推出首場VR演唱會《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》，將於台北唱到高雄，讓ATINY（粉絲名）在ATEEZ亞洲巡迴演唱會前一起暖身，以超近距離感受他們的魅力。

《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》打破以往VR演唱會框架，以電影敘事手法拉開序幕，ATEEZ成員在隱匿基地收到神祕訊息，為了尋找失蹤的ATINY，八位成員隨即展開一場穿越烈焰廢墟、崩塌城市與黑暗之城的冒險旅程。途中還遭遇神秘力量的追捕，在這個現實與幻想交織的世界裡，觀眾將不再只是旁觀者，而是跟著成員們共同經歷一場沉浸式旅程。

廣告 廣告

該片運用了AMAZE的超高解析度12K實景拍攝、人工智慧影像處理以及虛幻引擎驅動的視覺特效。精準的空間運鏡與歌曲情緒完美契合，從《INCEPTION》的沉浸感、《BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS)》的爆發力，到《Ice On My Teeth》的內斂魅力，每一幕都讓ATEEZ在眼前演出，將舞台與故事融為一體。

《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》將於12月18日上午11時開放威秀影城會員搶先預購，並自2026年1月9日起於台北京站威秀影城展開17天的演出，隨後轉戰高雄大遠百威秀影城巡演十天，總計27天的密集場次。

《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》推出特典。（圖／威秀影城提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導