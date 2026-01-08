ATEEZ體驗自己的VR演唱會 WOOYOUNG求饒：太近了，別再靠過來

ATEEZ首場VR演唱會《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》於1月9日正式上映。（圖／威秀影城）

男團ATEEZ首場VR演唱會《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》於1月9日正式上映。VR演唱會的臨場感製造不少笑料，HONGJOONG透露，歌曲中SAN的舞蹈動作因為離攝影機太近，讓他有種「無預警被打了一巴掌」的錯覺；SAN則幽默自嘲，畫面中的自己長得好像「藏狐」。畫面中的成員距離更是挑戰感官極限，近到讓WOOYOUNG忍不住頻喊：「太近了，不要再靠過來了！」

打破以往VR演唱會框架，《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》採用電影敘事方式展開的劇情，讓觀眾不再只是旁觀者，而是冒險的參與者。故事從ATEEZ成員在基地收到神秘訊息展開，為了尋找失蹤的ATINY，八位成員帶領觀眾穿梭於烈焰廢墟、崩塌城市與黑暗之城。在神秘力量的追捕下，進行一場現實與幻想交織的沉浸式旅程，虛實界線徹底瓦解。

廣告 廣告

為了迎接團體的首場VR演唱會，ATEEZ成員們久違地進入電影院體驗。有趣的是，透過VR攝影機拍出來的視角讓成員們驚豔不已。在可自行選擇觀賞成員的互動情境中，多位成員竟不約而同都選擇了YEOSANG的畫面，讓在一旁看著成員體驗VR演唱會的YEOSANG受寵若驚；WOOYOUNG 更完全沉醉在「紅髮 YEOSANG」的舞台魅力中。

這場VR演唱會收錄了《INCEPTION》、《BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS)》、《Ice On My Teeth》等八首歌，更將演出場地架構於賽博龐克風格的敘事情境中。成員們穿梭於不同主題設定的背景，除了精湛的歌舞演出外，亦展現了極具張力的戲劇表現。成員們特別推薦ATINY屆時要細細品味大家的演技，並笑稱這場體驗「一定要看 8 次」，才能看清每一位成員難得展現的演技細節。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

羊來了！50隻羊誤入超市「逗留20分鐘只逛收銀台」 網笑：不是在拍廣告

婚姻成牢籠！20歲女控遭夫逼賣淫 她與公公發生關係「懷孕不知胎父」

台中監理站「光頭張先生」服務獲讚 本人笑駁：肉眼難辨但還有幾根