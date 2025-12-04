ATF 臺灣館開展首日 洽商全時滿座！

【記者蔡富丞/綜合報導】今年臺灣館吸引許多國際買家參訪、洽商，人流絡繹不絕。亞洲電視論壇及內容交易市場展（Asia TV Forum & Market, ATF）正於於 12 月 2 日至 5 日在新加坡進行中。今年由文化內容策進院（文策院）策劃的臺灣館帶來超過 260 部精采的影視內容，甫開幕便吸引眾多買家駐足，人潮持續湧入，洽商相當火熱，攤位洽談桌幾乎全時段滿座，展現臺灣影視內容強大的國際市場吸引力，臺灣館成為 ATF 現場最受矚目的展攤之一！

廣告 廣告

今年臺灣館吸引許多國際買家參訪、洽商，人流絡繹不絕。

ATF 開展首日臺灣館就迎來大量國際平台、電視台、OTT、製作公司與版權買家參觀，更特別為人氣獲獎作品前來洽詢，其中有業者反映「明顯感受到市場對臺灣作品的興趣與熟悉度提升」。許多買家也表示，臺灣作品類型多元、故事題材具國際觀，再加上近年在影展、OTT 表現亮眼，因此「很想找機會與臺灣合作」。

此外在 12 月 3 日由文策院主辦的重點活動「國際買家交流午宴」，今年由滷沙沙動畫、冉色斯動畫、前景娛樂、采億動畫影業，以及趣放娛樂等公司的五位專業人士，向來自全球的產業人士介紹臺灣影視精彩提案。活動現場人員大爆滿，集結了多國買家與平台代表，不少提案引起現場投資方的高度興趣，也獲滿座洽談預約，充分展現文策院透過商務活動協助臺灣業者擴大國際曝光、創造實質商機的機會。

「國際買家交流午宴」現場擠滿國際買家、產業人士。

為展現對國際市場的重視，文策院院長王敏惠亦親自出席午宴，致詞時表示，近年來臺灣內容在國際間備受關注，文策院的使命為連結臺灣與世界的重要橋樑，推動跨國合製、促進跨境投資，開拓更廣闊的合作版圖。王敏惠也期盼臺灣創作者能被世界看見，帶著屬於這片土地的故事走向全球，邀請夥伴們攜手並進，開拓更多跨國合作。

臺灣駐新加坡大使童振源也特別現身午宴，為文策院同仁與臺灣業者加油打氣。致詞時更表示，由現場盛況空前可見臺灣流行文化、戲劇、電影與動畫在新加坡受歡迎程度。童振源指出，臺灣文化具有非常獨特的魅力，許多新加坡與馬來西亞的觀眾，追看臺灣戲劇已經長達 20 年、甚至是 30 年，形成跨世代、深厚且穩定的觀眾基礎。童振源也期許臺灣業者們都能建立新的合作關係，拓展更多國際夥伴！

產業人士在午宴現場交流熱絡。

業者們也紛紛分享對午宴活動後的回饋，趣放娛樂執行長羅佩儀表示，活動讓公司有機會接觸到多元的國際買家，提升了品牌能見度，也遇見許多在臺灣難以接觸到的潛在合作夥伴。他也特別提到，現場有多位來自印度的買家前來洽談，為公司帶來意想不到且相當有趣的交流機會。

滷沙沙動畫總經理陳心怡也分享，活動結束後即有印度、新加坡、香港公司主動洽談，並明確表示，正因文策院提供國際合作與合資的機制，才促成了合作契機。她指出，文策院近年來的國際合作政策有效為業界打開進入國際市場的大門，過去要接觸大型的國際公司並不容易，少了政策支持更是艱難，如今最大的助益，就是讓業者真正有機會站上國際舞台。來尋找亞洲市場的采億動畫影業製片人李小天分享，此次活動的整體節奏十分順暢，會後已與多位與會者進一步交流並進行後續洽談，預期可帶來實質商業合作機會。