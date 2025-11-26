ATINY必收！盤點 ATEEZ 成員私下愛用香水，同款收藏清單一次看
2018 年以強烈舞台魅力出道的 ATEEZ，一路從「怪物新人」到現在穩坐第四代男團的舞台王者位置，在舞台上，8 位成員總能瞬間合體成一股爆發力，把現場氣氛炸到最高點，他們的音樂風格也非常鮮明，每次回歸都以更猛烈的形象亮相，但成員們私下的個性卻反差到讓 ATINY 心臟每天都被爆擊！
ATEEZ 弘中 同款香水：CREED 阿文圖斯
身為團體裡的隊長，弘中創作力非常驚人，又是團隊的精神支柱，外表冷酷、內心細膩，但選香卻超有品味！弘中私下愛用 CREED 阿文圖斯，這支香水是品牌為 250 週年推出的巔峰之作，靈感來自亞歷山大大帝與拿破崙的傳奇人生，是一瓶象徵無畏、力量與氣場的香。前調的檸檬、黑醋栗與粉紅胡椒亮得像一記挑逗，中調混合了鳳梨的輕巧、茉莉的柔情與廣藿香的藥性感，帶出非常精緻的層次，後調以樺木、雪松、橡木苔與麝香收尾，濕潤又內斂，有種被時間慢慢沉澱出的性感。
ATEEZ 星化 同款香水：YSL 黑鴉片粉耀淡香精
乾淨、優雅、穩重，星化是團體裡大家公認的溫柔系大哥，而他私下愛用的香水是 YSL 黑鴉片粉耀淡香精，以西洋梨的清甜揭開序幕，像第一秒就讓人上癮的亮眼開場！中調加入奧利卡花園的橙花萃取，花香層次比以往更飽滿、也更立體。尾韻的棉花糖麝香搭配招牌咖啡香調則把甜欲氛圍推到最高點，從溫柔變得撩人，越靠近越有魅力。
ATEEZ 潤浩 同款香水：Diptyque Orphéon 爵夢淡香精
開朗、樂觀、又超有感染力的潤浩，是隊內的維他命。他私下的愛用香水是 Diptyque 創辦人為了紀念巴黎 Orphéon 酒吧所誕生的爵夢淡香精！這支能把人帶進舊巴黎夜色的香水，靈感來自品牌創辦人曾經最愛的 Orphéon 酒吧，有著煙霧、木質與胭脂粉組成的復古華麗感。香豆帶出溫度，雪松與杜松子增加深度與乾淨感，整體像是坐在燈光昏黃的酒吧裡，音樂、香煙、對話交織出的那種浪漫與神秘。
ATEEZ 呂尚 同款香水：Diptyque Eau des Sens 感官之水淡香水
外表像貴公子，實際上其實超害羞又溫柔的呂尚；在舞台上的眼神殺和私下乖乖能量反差大的很可愛！私下愛用香水是 Diptyque 的感官之水淡香水，這支香水是一瓶會喚醒五感的香水，橙花、苦橙、杜松子、當歸交織成活潑又明亮的柑橘調，乾淨又有點性感！
ATEEZ 傘 同款香水：Diptyque Tam Dao 檀道淡香精
在舞台上像被點燃；私下卻超可愛、很會撒嬌，是反差代表也是團體中人氣王的崔傘，在直播中說過自己私下愛用的香水是 Diptyque 的檀道淡香精！這支香水以印度支那的邁索爾檀香為主角，濃郁卻不厚重。雪松、玫瑰木與柏樹讓木質調更沉穩、清透，就像走進潮濕又寧靜的檀香森林，深呼吸就能讓心整個靜下來！是一支非常療癒的木質香。
ATEEZ 旼琦 同款香水：香奈兒ALLURE男性運動香水
舞台上氣場強、聲線有磁性；私下溫暖又感性的旼琦，私下選香喜歡清爽又帶點肌膚溫度的運動木質香！香奈兒ALLURE男性運動香水以西西里柑橘開場乾淨俐落，接著是摩洛哥絲柏的草本木質感，麝香與東加豆在後方疊出性感的暖意。整體乾淨、有力量、又不會太張揚，完美詮釋旼琦那種踏實又不浮誇的魅力。
ATEEZ 友榮 同款香水：Masison Margiela 慵懶週末
友榮是團體裡的小太陽，他私下喜歡的香水是那種乾淨清新的香氣！Masison Margiela 慵懶週末一噴就像躺進剛洗好的白色床單裡，白麝香、鈴蘭構成柔軟又乾淨的香氣，就像陽光灑在皮膚上輕暖的感覺。中調的鳶尾花、橙花、玫瑰花瓣讓香味變得更雅緻，後調的白木與廣藿香則留下一點點溫柔的氣息，是非常舒服、親膚、會讓人不自覺想靠近的一支。
ATEEZ 鍾浩 同款香水：Byredo 返樸歸真淡香精
鍾浩是團體裡的主唱擔當，Byredo 經典的返樸歸真淡香精就像是白T香代表！清透、乾淨、像剛洗完衣服的棉質味道，簡單卻有辨識度。白玫瑰、橙花、檀香、麝香構成純白系香調，沒有任何多餘裝飾，就是乾淨到會讓人想再聞一次的那種。本質純透的白色演譯，這款淡香精的氣息令人想起剛洗滌乾淨的純棉布料，簡單純粹而又獨樹一格。
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 花香香水傳奇！法國百年香水Bienaimé低調登台，為何在2025成為小眾香水新寵？3點看出爆紅潛力
其他人也在看
11月韓國話題彩妝一次看！SOMI情緒腮紅、GD愛貓聯名彩妝通通有
rom&nd × ZO&FRIENDSGD 愛貓宇宙太可愛，這波聯名真的讓荷包大失血！由 GD 權志龍親自打造的原創角色宇宙「ZO&FRIENDS」，集合了外冷內暖的雲朵貓 Zoa、愛講話卻萌得讓人無法拒marie claire 美麗佳人 ・ 16 小時前
高顏值又好實用的「洗沐禮盒」總整理！最便宜64折就能入手，超適合當交換禮物！
蕾莉歐｜玫瑰香緹禮盒玫瑰香緹禮盒以大馬士革玫瑰為軸心，香氣細緻柔和，有著清晨花瓣剛展開的柔軟質地。沐浴乳泡沫輕盈，護手霜延展性佳，不黏手又能留住淡淡花韻，加上柔膚沐浴球，整體散發一種安靜的優雅。這組特別適合喜歡自然花調、不愛厚重香味的人，柔美卻不張揚的氣...styletc ・ 23 小時前
《怪奇物語》最終季開播倒數！顛倒世界入侵時尚圈：GETCHI、Gap、New Era三大聯名同步開搶
GETCHIX《怪奇物語 STRANGER THINGS 》台灣限定聯名系列時尚選物品牌GETCHI 攜手 Netflix 熱門影集《怪奇物語 STRANGERTHINGS 》推出台灣限定聯名系列，以影集最終季為靈感，將顛倒世界的經典元素與時尚設計融合，為粉絲打造能夠日常著用的「怪奇風格」。本次聯名...styletc ・ 1 天前
FEniX南法遇「善良姐姐」 獲邀登百萬遊艇
男團FEniX華麗回歸，推出第三張專輯《參》，首波主打歌MV〈我就是無法失去你〉更飛行9900公里前往南法拍MV，唱片公司斥資500萬打造精緻影像。有趣的是，在法國當地拍攝時，偶遇兩位女士邀請他們上船，以外造就MV中美輪美奐的遊艇畫面。中時新聞網 ・ 22 小時前
超萌史努比主題店+1新登場！巨型SNOOPY造型燈箱必拍打卡滿額贈必追
屏東,史努比,主題店,SNOOPY,燈箱,必拍,打卡,滿額贈 首間屏東「7-ELEVEN SNOOPY主題店」於屏東市杭州街全新亮相！店內店外處處可見史努比與好友們的身影，其中更包括超人氣的奧拉夫與糊塗塌客，滿滿的史努比主題設計，帶領粉絲一秒走進花生漫畫的世界！景點+ ・ 22 小時前
書偉、坤達回歸「ENERGY」 平安夜開唱做公益
「ENERGY」書偉、坤達捲入閃兵案，遭求刑2年8月，相信音樂也宣布團體至明年6月30日暫停所有公開演出活動，但不包括明年1月的台北小巨蛋演唱會和已安排好的公益活動，5人12月24日聖誕夜晚間8點將與蘇慧倫、丁噹、白安、鼓鼓（呂思緯）、蕭秉治在台北大全聯內湖店舉辦「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會，聯手合唱〈聖誕夜驚魂〉陪大家過節。太報 ・ 16 小時前
2025下半年聯名盤點：FILAｘ飛天小女警、Gapｘ怪奇物語、PAZZOｘHELLO KITTY......讓人忍不住全部收藏
今年最值得關注的，就是那些成功把童年情懷和流行文化重新混搭的合作。從飛天小女警、哈利波特到Hot Wheels、HELLO KITTY等等，每一款都來勢洶洶造咖 ・ 5 小時前
饗饗INPARADISE推新菜！聯手《紅蝦評鑑》名廚獻上4道料理，「帕達諾起司義大利麵」必吃
高空吃到飽buffet「饗饗INPARADISE」在年末之際帶來全新企劃，以「一餐區、一名店」的概念，將在每年推出兩次主題饗宴，深度邀請一位主廚、聚焦一個國家，將世界的味道化為饗饗餐桌上的饗宴，首波以「味旅・義大利」揭開序幕，重磅找來米蘭名marie claire 美麗佳人 ・ 16 小時前
Super Junior隊長利特驚喜亮相！大秀「光滑裸肩」分享面膜極致保養法
Super Junior隊長利特驚喜現身台北！為代言品牌出席活動，親切分享自己的保養法～利特不但現場示範如何將面膜用到極致，還秀出了發光的肩膀肌膚引起全場尖叫！造咖 ・ 1 天前
日中緊張 專家：日本只要什麼都不做 中共就會很難看
對於日本首相高市早苗的「台灣有事」說，中共持續提高回應層級，引發日中關係緊張。不過，台灣認知戰專家劉文斌指出，中共現在硬是將姿態拉高，但只要日本「什麼都不做」，中共「就很難看」。他預估中共接下來會散播假訊息，致力分化日本的在野黨，他呼籲台灣的外交部門將我國的應對經驗提供給日本政府，進而實質增進台日關係。 中共官員陸續抨擊日本 主要想達成兩大目的 日本首相高市早苗日前在國會答詢時提到，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，並可能引發東京方面的軍事回應。中國官方這段時間持續有官員強勢發言，呼籲高市早苗收回「台灣有事說」的言論，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台「X」上發文威脅「只好毫不猶豫斬掉骯髒的脖子」，遭日本人強烈抨擊；接著，中國外交部長王毅向中國媒體表示，日本現職領導人公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線。 高市早苗則在日前提及她與中國國家主席習近平確認要推動戰略互惠關係，以及構築穩定的雙邊關係，這個大方面沒有改變，但日本政府對於「存亡危機事態」的立場也沒有改變。 對於中國官方近日的言論和對日實施的禁令，中原大學資工研究所兼任副教授劉文斌表示，近中央廣播電台 ・ 1 天前
化妝品原料含蘇丹紅！台南業者遭波及…主動下架5977支潤唇膏
衛福部食藥署今公布原料進口商「亦鴻企業有限公司」的紅色複方原料，含禁止工業用色素「蘇丹4號」，其中有部分原料供應給台南業...聯合新聞網 ・ 1 天前
《2025台灣樂活永續論壇》：科技×旅宿×金融×運輸跨界集結，揭示台灣永續旅遊新未來
因應台灣高齡化社會趨勢，雄獅旅遊於2018年推出樂齡品牌「大人囝仔聚樂部」並廣受好評。為慶祝成立七週年，雄獅今（25）日不僅頒發旅遊玩家獎項、表揚最佳供應商，更舉辦《2025台灣樂活永續協會論壇》，邀集科技、旅宿、金融、運輸四大產業，共同擘劃永續旅遊的共好時代。欣傳媒 ・ 1 天前
公益環保熱潮！黛珂、fino、G-SHOCK 聯手守護女性健康、LUSH護地球最極致！最美限量組合一次看
今年三大品牌──黛珂 DECORTÉ、fino、G-SHOCK，以不同形式響應公益：從心靈陪伴、疾病教育，到實際捐款與倡議串聯，都細緻而動人。而永續品牌 LUSH 也以環保聖誕系列讓善意延伸至世界與地球。1.DECORTÉ 黛珂：紫絲帶公益行動：以溫柔重建力量，以美陪伴重...styletc ・ 1 天前
半年狂瘦6公斤不復胖！日本模特兒早餐必吃納豆加「這物」瘦身超有感，腸道養瘦法＋皮拉提斯根本神級減肥公式
日本模特兒減肥技巧：早餐吃納豆 + 米糠醬菜，啟動腸道代謝大口智惠美的減肥核心在於「腸道健康」。她幾乎每天早餐（約早上10點吃）都會固定攝取兩樣日本傳統食物：納豆與米糠醬菜。米糠醬菜是日本家常的醃漬菜，米糠中富含豐富的植物性乳酸菌與酵素。醃漬後的蔬菜不僅保留了...styletc ・ 1 天前
「ANA航空教室」年度活動 助青年學子開啟航空夢想
ANA 台灣分公司長期積極投入公益活動，以回饋社會貢獻一份心力。 11 月 25 日舉辦第 14 次「ANA 航空教室」，活動當天上午邀請桃園市中壢區青園國小及忠福國小學生參與；下午首度邀請大學生，由淡江大學日本語文學系師生一同參加。七逗旅遊網 ・ 1 天前
雄獅「大人囝仔聚樂部」七週年！樂齡旅遊新革命：高年級觀光志工計畫，打造友善永續旅遊生態系
因應台灣高齡化社會趨勢，雄獅旅遊於2018年推出樂齡品牌「大人囝仔聚樂部」並廣受好評。為慶祝成立七週年，雄獅今（25）日不僅頒發旅遊玩家獎項、表揚最佳供應商，更舉辦《2025台灣樂活永續協會論壇》。針對未來目標，協會預計培養「高年級觀光志工」媒合食、宿、遊、購、行相關會員業者，打造支持高齡旅客的友善旅遊生態系。欣傳媒 ・ 1 天前
迪麗熱巴×陳星旭《梟起青壤》類喪屍片！傲嬌小貓×忠犬大狗組合《鬼吹燈》團隊操刀
迪麗熱巴、陳星旭主演的陸劇《梟起青壤》開播，由《鬼吹燈》原班視效團隊打造，在播出前便因其新穎的東方誌怪世界觀、冷艷刀手聶九羅等角色設定引發高度關注。造咖 ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 23 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 5 小時前