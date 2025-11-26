ATINY必收！盤點 ATEEZ 成員私下愛用香水，同款收藏清單一次看

2018 年以強烈舞台魅力出道的 ATEEZ，一路從「怪物新人」到現在穩坐第四代男團的舞台王者位置，在舞台上，8 位成員總能瞬間合體成一股爆發力，把現場氣氛炸到最高點，他們的音樂風格也非常鮮明，每次回歸都以更猛烈的形象亮相，但成員們私下的個性卻反差到讓 ATINY 心臟每天都被爆擊！

ATEEZ 弘中 同款香水：CREED 阿文圖斯

身為團體裡的隊長，弘中創作力非常驚人，又是團隊的精神支柱，外表冷酷、內心細膩，但選香卻超有品味！弘中私下愛用 CREED 阿文圖斯，這支香水是品牌為 250 週年推出的巔峰之作，靈感來自亞歷山大大帝與拿破崙的傳奇人生，是一瓶象徵無畏、力量與氣場的香。前調的檸檬、黑醋栗與粉紅胡椒亮得像一記挑逗，中調混合了鳳梨的輕巧、茉莉的柔情與廣藿香的藥性感，帶出非常精緻的層次，後調以樺木、雪松、橡木苔與麝香收尾，濕潤又內斂，有種被時間慢慢沉澱出的性感。

ATEEZ 星化 同款香水：YSL 黑鴉片粉耀淡香精

乾淨、優雅、穩重，星化是團體裡大家公認的溫柔系大哥，而他私下愛用的香水是 YSL 黑鴉片粉耀淡香精，以西洋梨的清甜揭開序幕，像第一秒就讓人上癮的亮眼開場！中調加入奧利卡花園的橙花萃取，花香層次比以往更飽滿、也更立體。尾韻的棉花糖麝香搭配招牌咖啡香調則把甜欲氛圍推到最高點，從溫柔變得撩人，越靠近越有魅力。

ATEEZ 潤浩 同款香水：Diptyque Orphéon 爵夢淡香精

開朗、樂觀、又超有感染力的潤浩，是隊內的維他命。他私下的愛用香水是 Diptyque 創辦人為了紀念巴黎 Orphéon 酒吧所誕生的爵夢淡香精！這支能把人帶進舊巴黎夜色的香水，靈感來自品牌創辦人曾經最愛的 Orphéon 酒吧，有著煙霧、木質與胭脂粉組成的復古華麗感。香豆帶出溫度，雪松與杜松子增加深度與乾淨感，整體像是坐在燈光昏黃的酒吧裡，音樂、香煙、對話交織出的那種浪漫與神秘。

ATEEZ 呂尚 同款香水：Diptyque Eau des Sens 感官之水淡香水

外表像貴公子，實際上其實超害羞又溫柔的呂尚；在舞台上的眼神殺和私下乖乖能量反差大的很可愛！私下愛用香水是 Diptyque 的感官之水淡香水，這支香水是一瓶會喚醒五感的香水，橙花、苦橙、杜松子、當歸交織成活潑又明亮的柑橘調，乾淨又有點性感！

ATEEZ 傘 同款香水：Diptyque Tam Dao 檀道淡香精

在舞台上像被點燃；私下卻超可愛、很會撒嬌，是反差代表也是團體中人氣王的崔傘，在直播中說過自己私下愛用的香水是 Diptyque 的檀道淡香精！這支香水以印度支那的邁索爾檀香為主角，濃郁卻不厚重。雪松、玫瑰木與柏樹讓木質調更沉穩、清透，就像走進潮濕又寧靜的檀香森林，深呼吸就能讓心整個靜下來！是一支非常療癒的木質香。

ATEEZ 旼琦 同款香水：香奈兒ALLURE男性運動香水

舞台上氣場強、聲線有磁性；私下溫暖又感性的旼琦，私下選香喜歡清爽又帶點肌膚溫度的運動木質香！香奈兒ALLURE男性運動香水以西西里柑橘開場乾淨俐落，接著是摩洛哥絲柏的草本木質感，麝香與東加豆在後方疊出性感的暖意。整體乾淨、有力量、又不會太張揚，完美詮釋旼琦那種踏實又不浮誇的魅力。

ATEEZ 友榮 同款香水：Masison Margiela 慵懶週末

友榮是團體裡的小太陽，他私下喜歡的香水是那種乾淨清新的香氣！Masison Margiela 慵懶週末一噴就像躺進剛洗好的白色床單裡，白麝香、鈴蘭構成柔軟又乾淨的香氣，就像陽光灑在皮膚上輕暖的感覺。中調的鳶尾花、橙花、玫瑰花瓣讓香味變得更雅緻，後調的白木與廣藿香則留下一點點溫柔的氣息，是非常舒服、親膚、會讓人不自覺想靠近的一支。

ATEEZ 鍾浩 同款香水：Byredo 返樸歸真淡香精

鍾浩是團體裡的主唱擔當，Byredo 經典的返樸歸真淡香精就像是白T香代表！清透、乾淨、像剛洗完衣服的棉質味道，簡單卻有辨識度。白玫瑰、橙花、檀香、麝香構成純白系香調，沒有任何多餘裝飾，就是乾淨到會讓人想再聞一次的那種。本質純透的白色演譯，這款淡香精的氣息令人想起剛洗滌乾淨的純棉布料，簡單純粹而又獨樹一格。

