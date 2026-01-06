Atlas拚一年量產3萬台！估2028進駐現代車廠：首波合作Google DeepMind，人形機器人大軍要來了？

重點一 ：波士頓動力（Boston Dynamics）推出量產版 Atlas，2026 年先部署至現代汽車（Hyundai）旗下機器人工廠應用中心（Robotics Metaplant Application Center，RMAC）與 Google DeepMind。



重點二 ：現代汽車預計 2028 年在美國車廠導入 Atlas，2030 年擴及更複雜裝配，並以年產 3 萬台為目標。



重點三 ：在規格方面，Atlas 採全電設計、具 56 自由度（可獨立控制的運動軸共 56 個）、可舉 50 公斤、耐受 -20 至 40°C，並深度整合 Google DeepMind 的 AI 基礎模型以強化認知能力與任務學習速度。

波士頓動力於 CES 亮相量產版 Atlas 人形機器人，宣布在波士頓總部立即投產，2026 年首批將部署至現代汽車的機器人工廠應用中心（RMAC）與 Google DeepMind。

現代汽車同步釋出較長期的工廠導入時間表：2028 年起在美國等汽車工廠導入 Atlas 處理重複作業，2030 年擴大至更複雜的裝配流程，並以年產 3 萬台為目標，反映 AI 與機器人加速進入製造一線的趨勢。

合作 Google DeepMind：賦予 Atlas 認知能力

在現代汽車的 CES 發布中，Atlas 定位為車廠現場的「先鋒工」，初期負責高度重複且有助勞安的標準動作，例如依裝配順序排列零件，之後再導入更複雜、要求更高的裝配工藝。

Boston Dynamics 同步宣布與 Google DeepMind 建立合作，將其 AI 基礎模型整合進 Atlas，使其更快學習新任務、適應動態環境；並強調單機學到的技能可迅速「複製」到整個機器人艦隊。硬體供應方面，現代摩比斯（Hyundai Mobis）提供致動器，雙方共同打造高可靠性的供應鏈，協助從原型／小量試產「爬坡」到穩定量產。

市場層面，現代汽車股價曾在去年 12 月衝上歷史高點，顯示投資人對「實體 AI」布局的期待；同業動態方面，中國小鵬（Xpeng）展示 Iron 人形機器人，Tesla 推進 Optimus，Toyota 亦在 2024 年與 Hyundai 宣示加速人形機器人 AI 研發，汽車業整體朝向更精密自動化已成共識。

Atlas 具「56 自由度」：旋轉、抓握、步態切換樣樣來

Atlas 採全電設計，具 56 自由度與全旋轉關節，手部為「人尺度」並具觸覺感測；可舉重至 50 公斤、耐水，能在 -20 至 40°C 的環境運作。

在機器人學中，「自由度（Degrees of Freedom, DOF）」是可獨立驅動的旋轉或平移軸的數量。數字越高，表示可協調的關節軸越多，姿態與手部操作的精細度越強。

Atlas 的 56 自由度指全身（含頭、軀幹、雙臂、手部〈含手指〉、雙腿、腳踝等）各關節合計有 56 個可控軸；每個軸都能獨立出力與定位，使其能在狹窄空間調整姿勢、雙手協作、精細抓握並切換步態。

在生態面，Atlas 可透過波士頓動力的 Orbit 軟體對接 MES（製造執行系統）、WMS（倉儲管理系統）等工控系統，並支援條碼與 RFID 導入既有流程；安全配備包含人員偵測與「無柵欄防護」設計。

在操作上，Atlas 支援三種模式：

自動模式：自律執行指定任務，能在動態環境中適應並持續工作，並可透過 Orbit 連接 MES／WMS 等工業系統。

遙操作：由人員遠端直接控制，適合需要人工判斷或示範教學的情境。

平板引導：透過平板介面進行方向／動作的即時引導與簡易操控，便於快速上手與現場調度。

Atlas 量產目標：年產 3 萬台

作為大股東的現代汽車，正準備在自家工廠大規模部署機器人，並宣布在美國投資 260 億美元（約新台幣 8,195 億元）新建機器人產線，年產能目標 3 萬台；同時規劃未來五年在南韓投入 125 兆韓元（約新台幣 2.711 兆元）發展 AI、機器人與新技術。

至於人形機器人市場前景，投行看法分歧：高盛（Goldman Sachs）估 2035 年可達 380 億美元（約新台幣 1.198 兆元），摩根士丹利（Morgan Stanley）則看 2050 年上看 5 兆美元（約新台幣 157.6 兆元）。

資料來源：波士頓動力、彭博社

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

