ATM也會吃錢？她存款少1000元急按取消也沒用 工程師曝1招全網傻眼

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

ATM是多數民眾日常生活中最常使用的金融設備之一，不論存款或提款都相當便利。近日一名女網友在 Dcard 分享，她在ATM存錢時，將現金放入後，ATM顯示的存款金額卻少了1000元，她馬上按取消交易後，儘管錢拿回來了，但還是少了1000元，她立即回報銀行，銀行確認的結果卻是「當天金額確認無誤，無溢鈔」，另她傻眼，而貼文曝光後，也引來不少曾遇過類似情況的網友留言。

ATM是多數民眾日常生活中最常使用的金融設備之一，不論存款或提款都相當便利。（圖／資料照）

原PO表示，在確認ATM少吐回1000元之後，就迅速聯繫銀行，且銀行也願意提供監視器畫面，不過到了現場看了監視器後，發現畫面非常模糊且頻頻卡頓，根本無法看出當時她手裡拿著多少錢。原PO接著追問如果以後再次遇到這種情形該如何自保，工程師竟也回答不出來，只能反覆告訴她：「機器沒有問題。」

原PO無奈表示，原本也以為監視器能夠當作證據，不過卻遭鬼打牆反駁，詢問工程師未來是不是要自己用手機錄影，對方竟也同意「這樣比較好，有證據的話銀行也可以幫忙你」。她認為，雖然這次她遇到的僅是1000元的小事，但還有人遇到的是1、2萬的情況，她因此提醒大家可以錄影每一次存錢、領錢，沒問題再刪掉。

貼文一出瞬間引發網友討論表示：「這麼多案例有點讓人吃驚」、「這真的很讓人不爽」、「現在連領錢都要錄影自保了」、「按取消退出來的不是原本放進去的錢很誇張耶」、「每次少1000，累積起來也超多」。



