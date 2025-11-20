ATM交易更透明！台中銀全面導入戶名顯示新制

台中銀行新增台幣轉帳及存款交易「收款用戶名顯示」功能。（圖／東森新聞）





為響應金管會推動的「收款用戶名顯示」新制，台中銀行近日在全行實體ATM全面新增台幣轉帳及存款交易時「顯示收款人戶名」的功能，提供民眾在操作過程中即時核對收款對象。台中銀行表示，新措施可降低民眾誤轉帳風險，並強化防詐機制，提升整體金融友善服務。

台中銀行指出，ATM仍是許多客戶日常金融往來的主要渠道，但過去民眾在進行轉帳或存款時，因僅能輸入帳號，無法即時識別收款人，容易因輸入錯誤導致誤轉款項，可能被詐騙集團利用成為陷阱。此次新增的功能，會在完成帳號輸入後，顯示「部分遮蔽」的收款戶名，兼顧隱私與安全，讓民眾在按下確認鍵前，能再次核對交易資訊。

台中銀行表示，透過戶名顯示機制，民眾在進行ATM交易時即可獲得額外一道防線，不僅能有效減少「胖手指」造成的操作失誤，也強化辨識詐騙帳戶的能力，避免資金誤入詐騙集團手中。此舉符合金管會推動的「金融友善」精神，也展現銀行落實「客戶至上」的服務理念。

台中銀行強調，未來仍會持續精進防詐措施，並強化ATM及數位通路的個資保護與交易安全，以提供更友善、可信賴的金融服務環境。近期詐騙手法層出不窮，凡接獲來路不明的電話、簡訊或社群訊息，要求操作ATM或提供個人資料時，都應提高警覺，並避免依照對方指示進行交易。如遇可疑情況，可立即撥打165反詐騙專線查證，確保自身財務安全。

