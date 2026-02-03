ATM人臉辨識防詐！未戴口罩、安全帽遭擋 網點破姿勢問題

台灣一名男子日前在自動提款機（ATM）操作時，遭遇人臉辨識系統的驗證問題，儘管他未戴口罩或安全帽，仍被系統提示需移除臉部遮蔽物，甚至要求等待129秒後才能繼續交易。男子對此感到不滿，直呼「這什麼低能政策」，並將經歷分享至社群平台，引發廣泛討論。

根據男子描述，他在ATM操作時，畫面顯示需移開可能遮住臉部的物品，例如口罩或安全帽，否則必須等待129秒後才能繼續操作。然而，他表示自己當時並未佩戴任何遮蔽物，甚至嘗試將臉貼近鏡頭，依指示調整位置，仍無法完成驗證，最終只能無奈放棄。該事件引起網友熱議，有人留言建議男子應將臉對準螢幕黃框，或摘下眼鏡再嘗試。也有網友分享類似經歷，指出部分銀行的提款機對於站位和姿勢要求十分嚴格。

對此，有網友表示支持銀行的防詐騙措施，認為「寧可錯殺也不放過」，以降低詐騙集團車手利用ATM提領贓款的風險。據了解，為了防範詐騙行為，目前多家金融機構已導入臉部辨識系統，當用戶操作ATM時，若系統偵測到口罩、安全帽或墨鏡等遮蔽物，便會發出警示音，要求露出全臉後才能繼續操作。

然而，針對部分民眾反映的技術問題，相關金融機構仍需進一步優化系統，確保其既能有效防止詐騙，也能減少對一般用戶的影響。

