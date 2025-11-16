ATM今可領普發一萬！注意「4種狀況」恐卡關領嘸錢

生活中心／林昀萱報導

普發一萬17日起開放ATM領現，小心4情況導致領取失敗。（示意圖／資料照）

「全民+1 政府相挺」普發現金一萬上路，今（17）日起開放ATM領現。只要在貼有「普發現金」識別貼紙的指定金融機構ATM機臺，就可持全國任一金融機構發行的提款卡領錢。不過要注意，4種狀況可能會領取失敗！

普發一萬現金採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式。在10日前登記入帳民眾，款項自12日起陸續入帳；並自今日開始開放ATM領現；24日郵局領現開放領取。此次參與普發現金ATM領現服務的共有全台16家金融機構，全台貼有識別貼紙、提供普發現金領取服務的ATM約有2萬8千餘臺，覆蓋率超過8成。財政部強調，無論民眾平時主要往來銀行為何，只要看到ATM上貼有普發識別標示，即可插卡領取，不受金融機構別限制。

普發現金1萬元17日起開放ATM領現。（圖／財政部）

民眾透過ATM領取普發現金只需備妥提款卡、本人身分證號或居留證號，以及健保卡號搭配4步驟。將提款卡插入貼有識別貼紙的指定ATM，依畫面指示輸入相關資料，確認無誤後，即可完成領取新台幣1萬元的作業。若為父母或監護人代領未滿13歲孩童的普發現金，則由代領人持自己的提款卡操作，並依ATM畫面提示，輸入代領人身分證號，以及孩童的健保卡號，即可幫未成年子女完成代領。

不過金管會提醒，有4種情況恐會導致領取失敗要特別注意，包括「非16家指定銀行ATM」、「個資輸入不一致」、「帳戶為結清或警示管控狀態」以及「ATM故障或離線」。若遇到ATM機台出現問題，請立即撥打ATM旁的客服電話和金融機構聯繫，或尋求該行 24 小時服務專線處理。

