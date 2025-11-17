ATM今起開領普發1萬 金管會：這四種情況恐導致領取失敗

全台普發1萬從今（17）日零時起，民眾可前往貼有「普發1萬」標示的ATM機台領取現金，需攜帶金融卡、身分證或居留證號與健保卡號即可操作領取。不過金管會提醒，有4種狀況可能導致領取失敗，包括非指定銀行ATM、個資輸入不一致、結清或警示帳戶，以及ATM機台離線或故障。

普發現金。（示意圖／報系資料照）

金管會主秘林志吉說明，領取失敗的4種可能情況，第一是使用非指定的16家金融機構ATM，第二是金融卡與身分證字號對應號碼不同，第三是已結清、警示或管控的帳戶，第四則是ATM出現故障、離線或是維修中等狀況。

印有普發現金貼紙ATM機台。（資料圖／中天新聞）

領取時間自17日零時起至115年4月30日止，民眾須前往指定16家金融機構設置且貼有識別貼紙之ATM機臺領取。指定機構包括台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、中小企銀、國泰世華銀行、台新銀行、中信銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行及中華郵政公司，全台共有2萬800多台ATM可供領取。

本人領取時需備妥任一金融機構提款卡、身分證或居留證號及健保卡號。若要幫未滿13歲孩童代領，父母或監護人需準備自己的任一金融機構提款卡及身分證號，孩童則只需健保卡號，但持居留證者不適用代領規定。

年齡限制方面，未滿7歲者即107年11月6日含之後出生者，須由父母或監護人持自己的提款卡代領。7歲至未滿13歲者即101年11月6日含至107年11月5日出生者，可由父母或監護人持自己的提款卡代領，或孩童本人持自己的提款卡領取。13歲以上者即101年11月5日含之前出生者，則須由孩童本人持自己的提款卡領取。

領取步驟共4個，首先插入提款卡並選擇「全民＋1 政府相挺」選項，接著輸入提款卡密碼，第三步輸入本人的身分證或居留證號及健保卡號，若是代領未滿13歲孩童則輸入父母或監護人的身分證號及孩童健保卡號，最後交易成功即可領取現金1萬元。

財政部提醒，因各家銀行流程略有差異，請依ATM實際畫面指示操作。如遇ATM顯示暫停服務或未吐鈔情形，可立即撥打ATM旁的客服電話聯繫該金融機構人員，或洽該行24小時服務專線協助處理。

