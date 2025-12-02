ATM存錢少1千元！工程師喊「1招自保」她傻眼：以前都白數

生活中心／周希雯報導

台灣隨處可見ATM機台，提款、存款、轉帳等功能都有，點幾下就能快速完成相當方便，不過操作時仍有眉角要多注意。近日就有網友抱怨，她特別對著ATM監視器點鈔，結果存錢時顯示少了1000元，取消交易後也沒退款，然而向銀行申訴後卻被告知「當天金額確認無誤」，監視器畫面也十分模糊，令他不禁疑「難道都要自己手機錄影自保？」沒想到工程師竟點頭說，「有證據的話，銀行也可以幫忙你」，該貼文引發熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，過去不時看到ATM吃錢的案例，因此養成在機器前點錢的習慣，「用銀行的點錢手法，唸出數字增加記憶，讓監視器看到我的口型，點完之後我會用手比出我點完的數字」。沒想到這次把鈔票放入機台要存款時，螢幕顯示的數字竟比他點的少了1000元，即使他馬上按取消交易，機台退還的鈔票仍少了1000元。原PO回報銀行後被告知之後會聯絡，但等了幾天都沒消息，直到他再度撥給詢問，銀行才回覆「當天金額確認無誤，無溢鈔」，令他相當傻眼、並提出要看監視器畫面。

原PO用ATM機台存款，螢幕顯示的數字竟比他點的少了1000元。圖與本新聞無關。（示意圖／民視新聞資料照）

原PO到了現場後，工程師拿出電腦播放監視畫面，雖然有拍到臉部口型、放錢口的位置，「結果那個畫面有夠糊、有夠卡頓，根本看不出來我數了多少錢…原來我以前都白數的」。對此，原PO無奈詢問未來該如何自保，工程師卻回「以後就先確認錢有點清楚」，但他已經當場點算，「我就問他我是不是要自己手機錄影，他說這樣比較好有證據的話銀行也可以幫忙你」，令他聽了更傻眼，「我也以為你們監視器是一個證據啊」。

最後原PO無奈呼籲，未來在ATM提款、存款都記得要錄影，以免遇到類似狀況。貼文引發熱烈討論，「沒多的手可以錄影ㄟ怎麼辦」、「按取消退出來的不是原本放進去的錢很誇張耶」、「吃錢+1，我的是幾個月後帳號自己多1000回來」、「之前有看過有人說卡在機器的夾層裡，所以也吐不出來」、「要整疊放進去、改成一張張放，應該就不怕ATM錄影模糊或卡卡的⋯下次可以試試」。

原PO無奈說，是否未來用ATM都要用手機錄影自保，工程師也表示認同。圖與本新聞無關。（示意圖／民視新聞資料照）

也有相關行業的網友指出，「但我在郵局管ATM，沒有一次被吃鈔的狀況是機器沒有多鈔的。老實說，機器多鈔票也是很麻煩的，要抓帳，每一次碰鈔票都是三個人互相監視，金管會管很嚴，不是多鈔票就可以放進口袋的」、「身為曾經的ATM經辦人記錯的機率真的太高太高了 高到我沒遇過是機器出錯」、「我在銀行後勤待過監控atm的單位，稽核時我看過監視畫面，有些很糊有些超清楚，差好多」。

