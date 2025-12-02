ATM存錢被吞1000元！監視器太糊「求償無門」 工程師教1招自保

一名女子近日使用ATM存錢時，發現螢幕顯示的金額少了1000元，立刻按下取消交易也無效，事後她向銀行申請看監視器，卻因畫面模糊看不清金額。她無奈詢問是否以後都要用手機錄影才行，工程師則表示，「有證據銀行才能幫忙」。

ATM存錢遭吞千元求償無門。（示意圖／pixabay）

原PO在Dcard發文表示，因為擔心ATM吃錢，因此自己平時存提款時都習慣仔細點鈔，並養成四步驟自保方式：「用銀行的點錢手法、唸出數字增加記憶、讓監視器拍到我的口型、點完之後我會用手比出我點完的數字。」強調可以確定自己每次使用ATM數字沒問題。

然而，原PO近日存錢時卻硬生生少了1000元，雖然馬上按取消交易，但退出來的錢還是少了1000元。事件發生後，她立刻向銀行回報，對方表示會再聯絡，但幾天後仍未接到通知。再次詢問時，銀行卻表示，「當天交易金額確認無誤，沒有溢鈔」。

原PO建議大家存取款時可以錄影。（示意圖／中天新聞）

原PO要求查看當天監視器，工程師播放畫面時可以看到兩個角度的影像，分別為照臉部以及照放錢口的手部位置，但畫面模糊、有夠卡頓，根本無法確認存入金額，原PO無奈表示，「根本看不出來我數了多少錢，原來我以前都白數的。」

對此，原PO也詢問工程師若再遇到相似情況該如何自保，工程師則回答「下次自己錄影比較保險，有證據的話銀行才能幫忙」。原PO最後以自身經歷呼籲，雖然這次只是1000元，但建議大家「不管領錢還是存錢， 一定要手機錄影！！」確認金額無誤後再刪掉，以免日後遇到糾紛。

