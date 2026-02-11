ATM就可領新鈔…他不解為何一堆人排隊 內行揭臨櫃優勢：更方便

春節將至，雖然ATM可提領新鈔很方便，但多數人仍習慣到銀行臨櫃領錢。示意圖，廖瑞祥攝



就要過年了，民眾有提領新鈔包紅包的需求，許多銀行出現臨櫃排隊的人潮，有網友不解，銀行門口大排長龍，每個窗口約30人在等，但一旁3台可提領新鈔的ATM卻沒人在用，讓他忍不住大嘆「台灣人果然就是喜歡排隊」，不過內行人則指出臨櫃的優勢，遠遠不是ATM所能處理。

網友在Threads發文，並附上民眾在銀行排隊的畫面，但一旁ATM卻乏人問津，他拿著自己提領出的百元、千元新鈔表示「台灣人果然就是喜歡排隊而已」，自己領2次共10幾萬，前後只花10分鐘左右，不知道為什麼大家都要臨櫃領錢。

貼文曝光後，內行網友解釋，許多人過年會準備「五色錢」，或各種大額鈔票，例如2000元、200元及500元，這些多數ATM無法提供，臨櫃卻能一次完成；還有人為了提領上百張百元新鈔，花了30分鐘操作ATM，還要擔心後面排隊民眾不滿，使用體驗不佳；另外，也有人指出並非每台ATM都會放新鈔。

還有網友提到，跨行提領需要手續費15元，「紅包還沒包就先被扣錢，當然不划算」，如果不是該銀行的帳戶或沒有免手續費優惠，從ATM領錢要多付好幾筆費用。

為因應民眾春節前換新鈔需求，央行選定8家金融機構可兌換新鈔，包括台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司等，兌換日程訂於2月9日至2月13日，期間7家銀行的372家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區的24家指定兌鈔郵局，均將開設新鈔兌換專櫃。

