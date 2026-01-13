ATM提款不能遮臉見防詐成效 金管會7月檢討是否擴大且強制

為防止車手透過自動櫃員機(ATM)提取贓款，金管會鼓勵銀行業者在自家ATM透過科技方式阻詐，只要提款時臉上有遮蔽物，就會發出警示音。金管會今天(13日)證實目前已有5家金融機構試行，發出警示音的ATM遭車手提領的次數確實明顯降低。至於未來是否全面擴大且強制執行，金管會表示7月會檢討。

近幾年詐騙集團頻繁利用車手操作ATM迅速提領贓款，以製造金流斷點，且為了規避追查，車手總以戴口罩或安全帽的方式遮蔽臉部，增加警方追緝的難度。因此，警政署向金管會提議推動ATM若遇提款者遮蔽臉部就立即發出警示音，以達嚇阻。

廣告 廣告

金管會13日表示日前已邀集高檢署、警政署及相關銀行業者討論，達成初步共識，一是金管會先鼓勵銀行業者自行決定處理方式；第二是目前以警示為主，暫時不會拒絕提領款項。金管會也強調，民眾若聽到警示音，將口罩、安全帽或是墨鏡等遮蔽物拿掉就可以順利提款。

金管會也證實目前已經有5家金融機構試行，全台有逾500台AMT具此功能，占全部3萬多台ATM的1.6%，從去年5月試行至今，發出警示音的ATM遭車手提領的次數確實明顯降低。銀行局副局長王允中說：『(原音)當然領錢了以後，你可以繼續把口罩跟安全帽戴上去，這個也是讓我們整個打詐的一個具體的做法之一。另外報告一個數字，就是目前已經有試行的金融機構，他們發覺在有發警示音的這些ATM，的確被車手提領的次數有明顯的減低，所以這個部分應該是有一定成效的。』

至於未來是否全面擴大且強制執行？金管會表示，預計半年後，也就是大約7月，會邀集試行的銀行和警政署一起討論，再決定未來政策執行方向。(編輯：沈鎮江)