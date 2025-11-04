ATM提款新制！百間郵局「這時段」領錢上限縮減至１萬，有錢也領不出來

近年來詐騙集團手法日益翻新，利用車手深夜時段於各大金融機構ATM提領贓款的情況愈發猖獗。為有效防堵不法集團洗錢行為，維護民眾財產安全，中華郵政自今年8/26起針對全台「車手熱點」郵局ATM實施夜間單筆提款限額措施，經初期試辦成效良好後，目前已擴大至100間郵局實施相關管制。

郵局ATM提款上限

郵局金融卡ATM提款上限為每日10萬元，包含實體提款、跨行提款、無卡提款及金融卡雲支付提款等等。其中較多人會使用的自行提款每筆限額６萬元、跨行提款則為２萬元。

車手鎖定交通便利據點

根據刑事局調查，詐騙集團車手活動模式具有明顯特徵，經常選擇在凌晨時段出沒，專門挑選交通便利的ATM據點提領贓款。這些熱點包括鄰近交流道、捷運站或大學校園的開放空間等地點，由於進出方便且人煙稀少，成為不法集團快速提領現金後迅速脫身的理想場所，大幅降低被察覺的風險。

郵局ATM深夜僅能領１萬

為了防堵詐騙集團，中華郵政針對全台「車手熱點」郵局ATM實施夜間單筆提款限額措施，8/26起首波針對12家「車手熱點」郵局ATM，於每日深夜11時至次日３時期間，限制郵政金融卡每筆最高提領新台幣１萬元。



10/22起進一步擴大實施範圍，將管制郵局增加至100間，同時延長限制時段至凌晨５時，強化夜間監控力度，更全面地防範車手利用深夜時段進行不法提領行為。

警示帳戶數量大幅下降

中華郵政指出，透過一系列降低警示帳戶的積極措施，截至今年９月，各類型警示帳戶比例均呈現顯著下降趨勢。其中外籍移工類型警示帳戶佔比已降至2.1%，虛擬通貨平台入金類型帳戶佔比更降至0.2%的低點。最令人矚目的是假投資類型警示帳戶占比大幅下降近60％，顯示相關防制措施確實發揮實質效果，有效打擊詐騙洗錢行為，保護民眾財產安全。

▲深夜時段部分郵局ATM每筆限領１萬元。（圖片來源：shutterstock達志影像）

中華郵政|

網址：https://www.post.gov.tw/post/internet/B_saving/index.jsp

