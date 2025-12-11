ATM提款若臉遮蔽將有警示音 金管會鼓勵銀行導入助打詐

為防止車手透過自動櫃員機(ATM)提取贓款，金管會近期邀集公股行庫研議如何透過科技方式阻詐。金管會今天(11日)表示，目前已經有銀行試行，民眾只要在ATM提款時臉上有遮蔽物，就會發出警示音。金管會表示，原則上鼓勵銀行導入，但仍有臉部辨識技術準確性等3點須進一步和銀行研商。

近幾年詐騙集團頻繁利用車手操作ATM迅速提領贓款，以製造金流的斷點，且為了規避追查，車手總以戴口罩或安全帽的方式遮蔽臉部，增加警方追緝的難度。

金管會近期邀集公股行庫研議，希望透過科技方式阻攔或是延緩民眾遭詐騙的資金流入詐團手中。金管會銀行局副局長張嘉魁指出，目前公股行庫中已經有行庫在試行，在使用ATM時若配戴口罩、安全帽遮住臉部五官或使用手機通話等，經系統辨識後，ATM就會發出警示音。不過，為避免未來全面上路後招來民怨，目前仍有臉部辨識技術準確性等3點須進一步和銀行研商。張嘉魁說：『(原音)因為我們現在也是考量到整個臉部辨識的技術準確性、ATM的系統成本，還有民眾接受度這些因素。所以金管會這邊會再邀集相關單位跟銀行業來共同研商，推動ATM導入臉部遮蔽示警功能的可行性。』

張嘉魁也表示，若以法規面來看，應該沒有需要進一步調整的問題。目前只和公股行庫座談，接下來也會擴大至各民營機構，聽取其他民營銀行在成本以及技術上的考量。

張嘉魁強調，金管會的立場是鼓勵銀行導入，不會有強制性。不過，由於ATM機台是用於防詐，不便透露目前有哪些機台已導入，以避免詐團規避。金管會也表示，目前還沒有看到全球其他國家使用警示音，台灣應該是首例。(編輯：許嘉芫)