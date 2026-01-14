ATM提款遇嗶嗶叫？銀行和台南郵政試辦「ATM臉部遮蔽示警」 金管會：領完再戴回口罩就好

為防車手提領贓款，經過警政署等相關單位建議，金管會試辦自動提款機的「臉部遮蔽示警」功能。（圖片來源／信傳媒編輯台）

為了讓詐騙集團車手不再輕鬆領得到錢、也更難躲得掉臉，去年已經部分ATM設定全臉遮蔽警示，金管會銀行局近期與銀行業者、警政單位研議在 ATM 端加強防詐。

銀行局副局長王允中13 日指出，將以「臉部遮蔽示警」作為試辦重點：民眾若戴口罩、安全帽、墨鏡等遮擋臉部在 ATM 提款，機台會發出警示音提醒配合，但現階段「不會因此拒絕提款」，以降低對一般民眾的干擾。

先試辦示警音、不拒絕提款，金管會盼民眾遇「嗶嗶叫」別緊張

王允中表示，目前推動方向以鼓勵為主，初期由銀行依自身風險控管與設備條件評估導入，機台偵測到臉部遮蔽時，會以警示音與告示提醒使用者短暫移除遮蔽物，讓監視影像更利於後續蒐證與辨識身分。

不過民眾因為過敏、防流感、感冒或擔心空氣差等原因而戴上口罩其實並不少見，對此，王允中強調，民眾只要在提款的幾分鐘內配合，領完款後再戴回口罩或安全帽即可。

金管會指出，截至目前，參與試行的機台約500多台，占全台 3 萬多台 ATM 比例仍低（不到0.02％）；同時，為防止車手刻意繞開試點，金管會也並未公布試行據點與完整名單。

王允中補充，現階段除中華郵政與台南市政府合作的試行外，也有５家銀行已加入或表達意願，但各家偵測方式、警示音量等細節並不相同，例如在面部檢視的嚴格、敏感程度不一，戴墨鏡或遮住雙耳，試行據點中的ATM可能都會發出警示聲。

試辦到6月底，7月將檢討是否擴大與如何調整

針對成效與下一步規劃，王允中說，這套作法去年5月起陸續試行，參考台南市政府與郵政合作經驗，以及試行銀行回報，「有發出警示音的 ATM」的車手提領次數有減少趨勢。

金管會預計在試辦一段時間後，請各銀行彙整成果並與警政署討論，規劃試辦至 6 月底，7 月起再檢討後續作法，包含是否擴大、以及更貼近「車手提領熱點」的風險導向部署。

外界也關心，若因防詐措施引發客訴，是否會讓銀行卻步。王允中回應，這項措施目的在提醒民眾配合露出臉部，不是讓人「領不到錢」；對於因防詐導致的相關申訴，金管會也會給銀行足夠支持力道，不排除拍攝相關宣導片的可能。

