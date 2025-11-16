ATM明天0時起開放領普發1萬！「4狀況」恐失敗 領取攻略一次看

普發現金17日開放ATM領現。（圖／黃耀徵攝）

明（17日）起民眾可持金融卡、身分證（或居留證）及健保卡號，到貼有「普發1萬」標示的指定銀行ATM操作即可領取1萬元。金管會提醒，有4種情況可能導致領取失敗，包括使用非指定的16家金融機構ATM、輸入的個人資料不一致、帳戶屬於結清或警示管控狀態，以及ATM故障或離線及維修中等，呼籲民眾應多加留意，以確保順利領取。

財政部表示，明天零時起至明（115）年 4月30日，符合領取資格的民眾，可攜帶全國任一金融機構（含郵局）的提款卡，到指定ATM機臺操作，即可領取現金1萬元，除了全臺超過8成的ATM都能領，且跨行免收手續費，讓大家隨時都能就近方便領，但以下幾點需要注意：⠀

代領

只有未滿13歲孩童可由父母或監護人其中一人代領（持居留證者不適用），不能幫父母或其他親友代領。

未滿7歲（107／11／6 (含) 後出生）：須由父母／監護人代領（父母／ 監護人的提款卡）。

7歲～未滿 13 歲（101／11／6 (含) ～107／11／5 出生）：由父母／監護人代領（父母／監護人的提款卡），或孩童本人領（孩童的提款卡）。

13歲以上（101／11／5 (含) 前出生）：孩童本人領（孩童的提款卡）。

需攜帶證件

本人領：本人任一金融機構（含郵局）提款卡＋身分證／居留證號＋健保卡號。

幫未滿13歲代領：父母／監護人任一金融機構（含郵局）提款卡＋身分證號，孩童只要健保卡號。

機臺哪裡找

16家指定金融機構（含郵局）貼有普發現金識別貼紙的ATM機臺，包含臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、國華世華、台新銀行、中國信託、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦、郵局。

領取4步驟：

插入提款卡，選擇「全民＋1 政府相挺」→輸入提款卡密碼→輸入資料（本人領：本人的身分證／居留證號＋健保卡號。幫未滿13歲代領：父母／監護人的身分證號、孩童只要健保卡號。）→交易成功，領現 1 萬元！

財政部提醒，因各家銀行流程略有差異，請民眾依ATM實際畫面指示操作。如遇ATM顯示暫停服務或未吐鈔情形，可立即撥打ATM旁的客服電話聯繫該金融機構人員，或洽該行24小時服務專線協助處理。

