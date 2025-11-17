ATM普發現金領取潮 北港警加強巡邏防詐守護民眾

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】「全民+1 政府相挺」普發現金17日正式啟動，全國民眾可持任一銀行提款卡至貼有「普發現金」標示的ATM領取1萬元現金。北港地區因郵局及金融據點集中，警分局特別布署額外警力，加強巡邏與現場關懷，以維護領款秩序並防止犯罪。

北港警分局指出，為預防不法之徒趁勢行竊或詐騙，警方已在郵局、超商及銀行外圍部署巡邏線，包含機車巡邏、定點守望與彈性勤務安排。同時與金融機構建立迅速聯繫通道，只要發現可疑人士、徘徊行為或民眾遭不當指示進行ATM操作，均能即刻通報警方介入。

警方也提醒民眾，領款時除攜帶提款卡外，需備妥身分證號（或居留證號）與健保卡號，並依流程操作，以免延誤領取。若遇到陌生人主動協助操作ATM，務必提高警覺並拒絕，以避免遭詐利用。

分局長陳勇誌表示，普發現金的官方流程明確透明，政府不會以電話或訊息要求民眾點擊連結、輸入帳戶資料或操作ATM。「凡是要求民眾提供帳密或填寫來路不明表單者，都是詐騙。」他呼籲民眾遇到疑似詐騙的情況，要馬上撥打165或110諮詢，以確保安全。

北港警方表示，將持續透過巡邏、宣導與聯防合作，全力確保普發現金期間的治安無虞，讓民眾安心領取政府補助。（照片／北港警分局提供）