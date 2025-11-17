ATM普發領現啟動 蘆竹警加強巡守、阻詐、防搶一次到位

全民普發一萬元上路 蘆竹分局強化ATM警戒防詐騙。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】全民普發現金新台幣1萬元於今（17）日正式啟動ATM提領服務，為讓民眾在「全民＋1 政府相挺」政策期間（114年11月17日至115年4月30日）能安心、安全地完成領現程序，桃園市警察局蘆竹分局於首日立即啟動「普發現金金融機構ATM安全維護」勤務，同時開設三級「專案聯合指揮所」，全面掌握轄內治安與金融秩序動態。

蘆竹分局指出，轄區內共有232處ATM據點，為因應普發現金帶來的領現需求，即日起前5日（11月17日至21日）將是領現人潮最密集的期間，因此分局已啟動重點加強複式巡守及反詐勤務。為避免因大量領現民眾聚集而衍生強盜、搶奪、竊盜或推擠糾紛等治安問題，警方在各指定金融機構及可供提領的ATM附近全面部署警力，採取「定點守望」、「高頻率機動巡邏」、「分時巡查」等多層次方式進行安全維護。

在各領現熱點，警員也特別協助維持排隊動線與秩序，提醒民眾按序領取，避免久候產生衝突。同時，警方於巡邏時同步進行反詐騙宣導，提醒民眾切勿輕信來路不明的簡訊、超連結或自稱政府機關的來電，ATM更無法「解除分期」或「操作退款」，一旦操作錯誤恐遭詐騙集團鎖定。

分局長楊贊鈞表示，普發現金政策往往成為詐騙集團趁機行騙的題材，因此警方除了強化警力巡守，也同步透過蘆竹分局臉書及各社群平台發布最新反詐騙提醒，期望民眾務必透過政府官方指定流程領取現金，不點不信不操作，保護自身財產安全。楊分局長再次呼籲，若遇可疑情況或接獲可疑電話，務必撥打165反詐騙專線或110報案專線，警方將隨時提供協助，共同守護領現期間的治安與秩序。(圖/警方提供)