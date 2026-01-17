ATM脫口罩防詐 成效顯著

ＡＴＭ防詐示警，試辦點車手提領大降四成。圖為高雄地院將拍賣詐團名下的保時捷名車（圖）。（讀者提供，中央社）

記者孫曜樟∕台北報導

針對近期部分銀行業者質疑自動櫃員機（ＡＴＭ）防詐試辦措施恐引發「擾民」爭議，刑事局十七日回應，強調現行試辦計畫核心目的在於「防制詐騙、保護民眾財產安全」，絕非阻礙一般民眾正常金融交易。刑事局並公布實證數據指出，透過與中華郵政及台南市政府合作，去年五月起試辦ＡＴＭ遮蔽辨識機制，短短數月內車手提領次數大幅銳減，成效顯著且獲各界肯定。

刑事局表示，為有效遏止詐騙集團利用ＡＴＭ提領贓款，去年五月起與中華郵政及台南市政府攜手，在四處重點郵局導入ＡＴＭ遮蔽辨識與即時語音提醒機制。根據統計，去年五至九月試辦期間，詐欺車手提領次數較一一三年同期大幅下降百分之四十二點二。此外，由於即時警示與嚇阻效果發揮作用，檢警單位調閱ＡＴＭ影像的次數也隨著同步下降，顯示該措施不僅有效阻斷詐騙金流，也未增加民眾使用不便或執法機關的額外負擔。

除郵局外，針對金融機構的試辦情形，刑事局進一步舉例，某家銀行針對全台五十五處高風險據點進行試行，結果顯示異常或可疑提款行為在裝設後明顯改善。比較裝設前（去年一至五月）與裝設後（去年六至十月）的數據，異常提款行為下降幅度超過六成；同期警察機關調閱影像次數，更由原本約二百次大幅下降至六十八次，顯見防詐成效相當具體。

刑事局解釋，綜合目前的實證結果，現行ＡＴＭ防詐試辦措施採取「即時提醒、即時宣導」的溫和介入模式。系統透過ＡＩ影像辨識技術，針對戴口罩或刻意遮蔽臉部的高風險行為進行精準識別，並以語音提醒民眾或潛在車手，達到「先提醒、再阻詐」的預防效果。該機制並未限制交易功能，對於一般民眾的正常提款行為不會造成干擾，外界所謂「擾民」的說法應屬誤會。