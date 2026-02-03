ATM脫口罩、安全帽「仍被卡」 他領不到錢爆氣 網教還要注意3件事

一名男子在ATM操作時，畫面提示需移開遮蔽物，包括口罩及安全帽，否則需等待129秒後才能交易，但他根本沒戴口罩和安全帽，卻無法通過驗證，氣得直呼「這什麼低能政策」，貼文曝光引發熱議，有網友指連眼鏡都必須摘下才能通過，還需對準鏡頭並站對位置，雖然驗證過程繁複，多數網友仍表示支持，認為可有效防範詐騙車手提領贓款。

原PO昨（2）日在Threads發文指出，到ATM領錢，畫面跳出人臉辨識，要求他「請暫時移開可遮住臉部的物品，即可繼續交易，若不移除遮蔽物，請等待129秒後再交易」。

廣告 廣告

只見畫面下方提示原PO，戴安全帽或口罩都不行，會導致無法順利提領現金，讓他忍不住氣罵「這到底是什麼低能政策，重點是我就沒戴安全帽跟口罩，還要傻傻等3分鐘」。

網友建議原PO將臉對準螢幕上的黃框，「你的臉要在框框裡面，保持不動，攝影機才能拍到，拍到後就會進入下一個畫面」、「稍微上下左右移動頭部即可」，但原PO表示，即便已依指示嘗試，甚至將臉貼近鏡頭，仍無法順利通過驗證。

其他人留言，「我上次去用時，連眼鏡都得摘下才會過」、「我去過永豐銀的提款機，要站後面一點，後來地上有補框框」、「沒辦法，車手太多了，我反而支持這個做法，安全無疑慮」、「寧可錯殺也不放過」。

為打擊詐騙集團車手在ATM提領贓款，金融機構導入臉部遮蔽防詐系統，當民眾戴口罩、墨鏡或安全帽操作ATM時，系統會發出「嗶嗶嗶」警示音，提醒露出全臉，措施主要是提醒民眾露出全臉提領，降低詐騙風險。

更多中時新聞網報導

無諾獎怪補助不足 吳誠文斥「瞧不起」

吳耀銘接台大癌醫院長 拚「留才攬才」

劇本寫完 人生喜事也同步上線