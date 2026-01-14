ATM設口罩偵測系統防車手 將發警示音暫不拒絕提領

刑事局執行全國掃黑，進一步破獲到，有幫派成立保險公司賣保單涉嫌吸金，手法就是利用網路刊登廣告，來招攬被保險公司拒保的長輩、身障人士來投保，實際就是一場騙局，初步估計這間公司，非法吸金破億元，超過2000人受害。

受害民眾何先生表示，「會員也是長者，他們都不懂得去操作、去查看這個安定基金，所以被騙了很久。」

詐騙集團騙取民眾血汗錢，根據警政署統計，光是1月13日單日，詐騙受理案件就有1萬4294件，財損金額超過66億多元，其中，還有多數的詐騙車手，常到ATM以小額多次提領方式取款，又常戴口罩、安全帽遮蔽五官，才向金管會建議，銀行設置ATM臉部辨識系統。

廣告 廣告

刑事局詐防中心執行秘書徐子哲指出，「車手提款熱點的地點提供給銀行，列為他們優先建置的處所，觀察民眾的一個接受度跟實際成效。」

公視新聞記者游騐慈指出，「金管會表示，有多金融機構約500多台ATM，將試辦民眾提領ATM不遮臉的措施，提醒民眾如果戴口罩到ATM提領現金，萬一出現嗶嗶嗶的警示音千萬別被嚇到。」

金管會銀行局13日宣布，去（2025）年12月和業者開完會後，目前已達成共識，包括鼓勵銀行自行決定處理作法，目前以警示為主，暫不拒絕提領，相關作法研議中。

台北市民林小姐認為，「脫口罩脫帽才可以領錢，這樣更好。」

金管會銀行局表示，目前包含中華郵政在內共有6家金融機構，試辦ATM臉部辨識系統，預計試辦會在6月底結束。

全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉指出，「戴口罩去領ATM，好像就是一個詐騙的，我覺得這種的標籤也不要隨便給客戶貼，一線的銀行金融機構，是承受不了這樣的一個反彈。」

中華郵政儲匯處副處長蘇坤章說，「也是要兼顧一般民眾觀感，在示範階段的話是用那個畫面等待的方式，最後的描述會有提示音出現。」

金管會表示，目前還有其他家銀行，有意願跟進試辦，不過，每家銀行辨識方式和警示音量都不同，7月會檢討成效，再考慮是否擴大試辦。

更多公視新聞網報導

轉帳將顯示部分戶名 32家金融機構9月上路

兆豐銀行部分ATM設AI臉部辨識 口罩遮臉、邊講電話將發聲警示

詐團偽裝境外號碼為台灣門號 規避警示語音降低民眾戒心

