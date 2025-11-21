ATM領普發出包！她存9張千鈔「少一張」剩8千進帳

有網友領普發一萬，要存回9000元時卻發現有一張千鈔消失不見。（圖／東森新聞）





普發一萬元自17日起已可在全台各地ATM領取，不少民眾已順利領到現金。不過，近日有網友在領取過程中遇到奇特狀況，他從ATM領出10張千元鈔後，將其中9張再存回帳戶，結果機台螢幕卻只顯示剩餘8000元。事後銀行清點也未發現多餘款項，原PO最後只好認了。

這位原PO於Threads發文分享，他11月17日從ATM領出10張千元鈔後，抽出1000元，準備將剩下的9張存回帳戶，沒想到機台數鈔後竟只顯示8000元。他立刻按下取消鍵取回鈔票，再次清點後確認手中確實只有8張，隨後焦急地四處尋找，但那消失的1000元仍無蹤影，原PO手上僅剩一開始抽出的一張千鈔。

廣告 廣告

原PO事後聯絡中信銀行，對方表示已透過ATM卸鈔清點，確認並無多出款項，並透過簡訊告知原PO。對此，他傻眼直呼：「就是有一張憑空消失」但也只好接受，表示至少仍有領到9000元。這起事件也引發網友熱議。

貼文發出後，網友們紛紛留言，「就當作功德吧，常常發生特別衰的時候，之後就會突然很幸運」、「之前新聞有人說會掉到機器的縫隙裡面」、「中信每次都說沒事啊」、「若還有下次，請直接用登記匯款的方式」、「我之前存12000到中信ATM，結果入帳只有10000，當下按取消結果被吃兩張，打給客服也是如你簡訊一樣」、「又是中信」。

財政部自11月17日起開放ATM領取普發現金，只要ATM機台貼有粉色「普發現金識別貼紙」即可操作，領取期限至115年4月30日，提醒民眾及早領取以免錯過。

更多東森新聞報導

中信飛牡蠣慶世界8強粉絲見面會！還有好禮可以拿

「雷霆專案」擴大至全臺地檢署 詐騙預警偵測機制再進化

台彩春節出包 財政部對中信銀祭年度查核重點

