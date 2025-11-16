ATM領普發1萬明日上路！注意「4種狀況」可能領取失敗

ATM領普發現金1萬元將於明（17）日正式開跑，民眾可在指定的ATM機台領取現金。根據金管會的說明，從2025年11月17日零時起至2026年4月30日，全台共計2萬800多台ATM貼有識別標示，民眾攜帶金融卡、身分證（或居留證號）及健保卡號即可完成操作並領取現金。然而，金管會提醒民眾需注意4種可能導致領取失敗的狀況，包括使用非指定銀行的ATM、個人資料輸入不一致、帳戶已結清或遭警示，以及ATM機台故障或離線。

ATM領普發現金1萬元將於明（17）日正式開跑，民眾可在貼有「普發1萬」標示的ATM機台領取現金。（圖/記者高珞曦攝）

廣告 廣告

此次普發現金可至16家金融機構及郵局的指定ATM領取，包括台灣銀行、土地銀行、合庫銀行等。民眾需確認ATM機台是否貼有「普發1萬」標示，並依照ATM操作指示完成流程。財政部特別提醒，領取現金時，操作步驟可能因銀行不同略有差異，民眾應依ATM畫面指示進行。

此外，代領規範也有明確限制。僅限未滿13歲的孩童由父母或監護人代領，其他情況則需本人親自領取。父母代領時需持有自身的金融卡及身分證，並輸入孩童的健保卡號。若孩童年齡介於7至13歲，則可選擇自行領取或由監護人代領。

普發1萬「ATM領現」將於17日開跑，具體事項一次看。（圖／財政部提供）

財政部表示，若在領取過程中遇到ATM顯示暫停服務或未吐鈔的情況，可撥打ATM旁的客服電話或聯繫該金融機構的24小時服務專線，以獲得即時協助。無論如何，民眾需注意相關規範，避免因操作失誤或機台問題影響領取。

延伸閱讀

遺體今火化！謝侑芯祭品「驚見台灣味」

大氣系喊「發300份雞排」非核准活動！台大：不支持

7-11「i珍食」65折消失！ 業者澄清僅單店調整