ATM領普發1萬爆慘劇 苦主：9千存回帳戶卻剩8千

一名網友分享用ATM提領的慘況，領出1萬後想把其餘9千存回帳戶，怎料機台竟然顯示只剩8千元，按取消交易後機台吐出的鈔票也只剩8張，告知銀行卻得到「無溢款」回覆。

網友分享在ATM領普發1萬卻發生慘劇。（示意圖／中天新聞）

不少人已經領完普發1萬，不過近日卻有網友在Threads發文訴說自己遇到的慘劇，他透露在ATM領普發1萬元，領完鈔票後也有點鈔確認是10張千元鈔，當下抽出其中1張，打算把剩下9張存進帳戶，怎料機器在數鈔時竟顯示8千元，讓他嚇得快點按取消，但機器卻吐出8張千元鈔票。網友表示，事後向銀行反映，但得到的回覆是「無溢款」，讓他無奈苦嘆：「我的普發1萬怎麼就變成9000元了，真的憑空消失了」。

貼文曝光後，引起其他網友熱議，「若還有下次，請直接用登記匯款的方式，這樣就會有完整的10000出現在帳戶裡」、「所以這種金額比較大的，我一律臨櫃領」；也有網友安慰原PO，「就當作功德吧…常常發生特別衰的時候，之後就會突然很幸運」。

