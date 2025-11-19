ATM領普發1萬顯示「已領取」！報警後真相曝光

新北蘆洲一名44歲女子到ATM領普發1萬卻被系統顯示「已領取」，1988專線也證實相同紀錄，讓她以為遭盜領急忙報警。（示意圖／東森新聞）





行政院普發 1 萬元開放 ATM 領現後，新北蘆洲卻發生一起疑似盜領的烏龍事件。該名女子家屬在Threads發文求助，表示44歲的阿姨前往提款機領普發時，ATM竟顯示「已完成領取」，1988專線也查到同樣結果，讓家人誤以為款項遭冒領，嚇得緊急報警處理。

據悉，吳姓女子名下有3個銀行帳戶，先前曾上網登記直接入帳，但疑似沒有成功，因此改在ATM開放首日親自提領。不料操作後不但沒領到錢，交易明細則清楚顯示「該筆款項已完成領取」，讓她十分錯愕。

女子報警後再操作成功領到普發款。（圖／翻攝自threads）

因擔心遭盜領，她立即撥打1988諮詢專線，客服人員調閱資料後也表示紀錄顯示「已領取」，並建議她向警方報案。吳女隨後至蘆洲分局三民派出所報案，警方依疑似詐欺受理，並向銀行端發函調閱資料釐清。

案件尚在調查過程中，今（19日）上午警方陪同她到附近另一家銀行ATM再次操作。沒想到這次成功領到現金1萬元，證實款項並未遭盜領，而是先前系統或操作流程出現異常，讓女子虛驚一場。

警方提醒，普發1萬元有多種領取方式，若遇到ATM顯示異常、無法領取或金額不符，民眾應保持冷靜，可先撥打1988專線查詢，也可向165反詐騙專線或警察機關求助；切勿相信陌生來電要求操作ATM，以避免落入詐騙陷阱。

