ATM領錢先「臉部辨識」 口罩安全帽都要脫！金管會：近期找更多銀行討論可行性

金管會。陳品佑攝



金管會打詐從ATM就開始，部分銀行近期為防堵車手導入「AI臉部偵測系統」，想要領錢得把安全帽、口罩、墨鏡統統脫掉，否則會因臉部辨識遮蔽發出警示音，金管會今天表示，近期會與銀行開會協商，針對臉部辨識技術、系統成本、民眾接受度來討論。

金管會指出，詐騙集團利用車手操作ATM 製造斷點，藉此規避追查，因此確實有鼓勵銀行採用臉部偵測辨識技術，如果ATM偵測到臉部有遮蔽物，就會觸動會有警示機制，發出引人關注的警示音。

廣告 廣告

金管會也說明，近期會找銀行單位共同研商ATM臉部遮蔽辨識示警的可行性，原則上是鼓勵銀行防堵車手提領，近期會也與銀行開會協商，針對臉部辨識技術、系統成本、民眾接受度來討論。

更多太報報導

易控智慧攜英特爾研華信驊助陣eHome 方案！無懼房市寒冬智慧建築方案逆勢看漲

台股大震逾500點兩萬八大關告急！ 法人：降息利多出盡