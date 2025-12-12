ATM領錢先「臉部辨識」，口罩、安全帽都要脫？金管會說明規劃進度

詐騙集團手法多樣，為防堵車手提款，部分銀行近期導入「AI臉部偵測系統」，民眾若想領錢，必須將安全帽、口罩、墨鏡等遮蔽物全部取下，否則系統會因臉部辨識受阻而發出警示音。金管會表示，目前僅鼓勵銀行先行試辦，近期將與銀行召開會議，討論臉部辨識技術、系統成本及民眾接受度，再決定是否全面推行。

財政部日前在例行會議中，討論如何加強防範金融詐騙及ATM交易安全機制。財政部次長阮清華指出，由於詐騙集團車手常以口罩、帽子掩蓋面部規避監控，相關措施可能需調整金管會法規及更新ATM系統，以強化提款安全，希望藉此遏制詐騙行為。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，目前部分銀行已在特定自動化服務區或ATM試行臉部偵測機制，當系統偵測到使用者臉部被遮蔽時，會觸發警示音。然而，要將此機制全面推行，仍須評估臉部辨識準確度、系統升級成本，以及民眾使用習慣與接受度，確保安全與便利兼顧。

張嘉魁指出，金管會將在近期邀集銀行公會及業者座談，評估ATM導入「臉部遮蔽警示功能」的可行性，同時檢視現行法規或契約是否需調整。初期將以鼓勵銀行自願採用為主，並強調在加強防詐效果的同時，也要兼顧民眾操作便利及適當宣導，力求制定出可行且統一的推動方案。

