ATM領錢得露臉 金管會：初期鼓勵未強制

▲為打詐，傳出銀行在ATM裝置臉部辨識，未脫戴口罩、安全帽就無法領錢，對此，金管會今（11）日表示，最近確實與銀行開會商討，初期將鼓勵銀行導入臉部辨識系統示警，但未來是否強制導入，目前還有3大考量，將再邀集銀行研商。（示意圖／取自Pixabay）

財政部日前邀集公股銀行董總召開例會，為加強打詐，研議相關處理機制，「限制戴口罩、安全帽者」將無法在ATM領錢，後續將配合金管會法規處理機制。對此，金管會今（11）日表示，初期鼓勵銀行導入「臉部辨識」示警，未來是否強制導入，由於還有臉部辨識技術準確性等3大考量，將再找銀行共同研商，但目前國外並沒有這樣的作法。

由於近年來詐騙集團頻繁利用車手操作ATM，迅速提領贓款，以製造金流斷點，以規避追查，有些車手還會用戴口罩或安全帽的方式遮蔽臉部，增加警方追緝的難度。

金管會銀行局今日表示，鼓勵銀行在ATM導入臉部遮蔽辨識技術，希望可以用科技方式去阻攔，或延緩遭詐金流透過ATM移轉。當然，目前也有部分銀行在特定ATM及自動化服務區試行，民眾只要在ATM提款時，若臉上有遮蔽物，就會發出警示聲。

不過，為避免未來全面上路後引發民怨，銀行局坦言，目前還有

包括技術準確性、ATM設置成本及民眾接受度等3大考量，因此，將再邀集相關單位及銀行共同研商，推動ATM導入臉部遮蔽辨識功能可行性及相關法規、契約是否需調整，目前來看法規大致沒有問題。

