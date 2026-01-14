ATM領錢戴口罩會「嗶嗶叫」？5家銀行加入試行 防堵車手

金管會鼓勵銀行導入「ATM臉部遮蔽示警」機制，若民眾戴著口罩或安全帽等會遮蔽臉部的物品時，ATM會發出警示音；示意圖。（Pixabay／Image by Sebastian Ganso）

為防堵詐騙集團車手利用口罩或安全帽遮掩身分提款，增加警方追查難度，金管會鼓勵銀行導入「ATM臉部遮蔽示警」機制，若民眾戴著口罩或安全帽等會遮蔽臉部的物品時，ATM會發出警示音，目前已有5家銀行、全台合計約500多台ATM試行，預計半年後檢討作法。

車手遮臉提款 全台500台ATM導入警示音

金管會說明，內政部警政署反映，詐騙車手提領贓款時，多以口罩、安全帽或墨鏡遮蔽臉部，導致蒐證與追緝困難。金管會銀行局副局長王允中指出，經與高檢署、警政署及銀行業者討論後，達成共識，包括：一、以鼓勵方式，由金融機構自行決定作法。二、目前試行階段以警示為主試行，暫不限制民眾提款。

領錢戴口罩「嗶嗶叫」 脫下口罩就能繼續

據《聯合新聞網》報導，目前參與試行的銀行包括中信銀行、國泰世華銀行、永豐銀行、兆豐銀行及第一銀行。當民眾戴著口罩、安全帽或墨鏡至ATM提款時，機器可能發出警示音提醒，只要當下移除遮蔽物、露出臉部，即可正常提領。

半年後檢討成效 7月評估是否擴大推動

王允中強調，相關作法還在研議中，各銀行的辨識方式、警示音量也不同。金管會也表示，導入臉部遮蔽示警機制的ATM，會張貼告示，避免民眾聽到警示音，卻不知道該怎麼做。

金管會預計試行到今年6月底，7月再邀請參與的6家金融機構與警政署討論成效，決定後續是否擴大推動。

