ATM領錢戴口罩、安全帽「嗶嗶」聲狂響 5銀行試辦

為打擊詐騙集團車手在ATM提領贓款，金管會銀行局副局長王允中表示，目前已有兆豐銀行、中信銀行、合作金庫、彰化銀行及第一銀行，以及台南市府與中華郵政合作，合計6家金融機構導入臉部遮蔽防詐系統，當民眾戴口罩、墨鏡或安全帽到ATM操作時，系統會發出「嗶嗶嗶」警示音，提醒露出全臉。

王允中昨（13）日表示，導入臉部遮蔽防詐系統主要是遏止詐騙集團在ATM提領贓款，民眾若戴口罩、墨鏡或安全帽遇到警示音，不用驚慌，只要露出完整臉部，即可正常提領。

王允中說，目前已有5家銀行，加上台南市政府與中華郵政合作，共計6家金融機構試行，5家銀行分別為兆豐銀行、中國信託、合作金庫、彰化銀行及第一銀行，約500台ATM安裝防詐示警功能，占全台ATM總數約1%。

王允中表示，各家銀行的辨識方式及警示音量略有不同，由各銀行自行決定操作方式，初期以發出警示音為主，金管會預計於6月底結束試辦，並彙整成果，與警政署討論後再決定後續是否擴大規模或改進方案。

金管會強調，導入臉部遮蔽示警功能屬輔助措施，暫不強制全台ATM設置，以免增加民眾操作困擾及銀行成本，此措施主要是提醒民眾露出全臉提領，降低詐騙風險。

