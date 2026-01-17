ATM領錢要脫口罩是擾民？刑事局拋數字顯示：嚇阻車手成效顯著

照片是民眾到郵局提款。李政龍攝



刑事局17日針對部分銀行實施ATM防詐試辦脫口罩，衍生外界擾民疑慮進行說明，警方以中華郵政與台南市政府共同試辦成果為例，自114年5月起於4處郵局導入ATM遮蔽(如戴口罩)辨識與即時語音提醒機制後，統計114年5月至9月期間，車手提領次數較113年同期大幅下降 42.2％。

不只如此，警方更強調，因即時警示與嚇阻效果發揮，檢警調閱ATM影像的次數也同步下降，顯示不僅有效阻詐，亦未增加民眾或執法機關的額外負擔。

刑事局表示，根據各金融機構試辦情形觀察，多數措施均採取「即時提醒、即時宣導」的溫和介入模式，並非限制交易。

警方以某家銀行舉例，針對全臺55處高風險據點進行試行，結果顯示，異常或可疑提款行為於裝設前(114年1月至5月)與裝設後(114年6月至10月)相比，已下降高逾六成；同期警察機關調閱影像次數亦由原本約200次下降至68次，防詐成效相當顯著。

刑事局說，綜合實證結果可見，現行ATM 防詐試辦措施係針對高風險行為精準介入，透過AI辨識與即時語音提醒，達到「先提醒、再阻詐」的預防效果，並未干擾一般民眾正常提款，「擾民」說法恐有誤會。

相關銀行亦指出，若未來能於高風險情境下，進一步將「戴口罩或刻意遮蔽臉部」與交易限制機制結合，將更有助於第一時間阻斷車手提領行為，強化防詐效果，同時兼顧民眾使用ATM的便利性與安全性。

