ATM領1萬! 普發現金郵局今開領 櫃台還可拿紅包

普發現金一萬元，今(17)日起ATM機台貼有「普發1萬」的標示，準備金融卡、身分證與健保卡號，就可以領現金，全台一共有2.8萬台ATM可領普發一萬元現金。

不過金管會主秘也提醒，有4種情況可能會領取失敗，包括：非指定的16家金融機構ATM；金融卡與身分證字號對應號碼不同；已經結清、或者被警示被管控的帳戶；ATM出現故障或維修中。

