ATM「吞」千元！她怒控監視器畫質爛爆難申訴 銀行工程師推一自保方法

一名女網友透露存錢時被機器吃掉1千元，沒想到調閱監視器卻非常模糊，無法辨識確切的存款金額。（示意圖，pixabay）

一名女網友在網上大吐苦水，透露最近在ATM存錢「被吞錢」的經歷，當時螢幕明明顯示存入金額短少了1千元，她火速按下「取消交易」按鈕也於事無補，少了的鈔票就是沒吐出來。她當下又氣又無奈，立刻連繫銀行要求調閱監視畫面，想弄清真相。沒想到銀行工程師拿出的影像不僅模糊不清，還非常卡頓，根本難以辨識存進多少錢。她忍不住反問對方以後是不是得全程用手機拍下交易過程來自保，工程師竟然非常贊同附和，直言有憑有據銀行才能幫得上忙

ATM「防吃錢四步驟」為何？

這名女網友在《Dcard》發文表示，她擔心機器會「吃錢」，所以每次使用ATM都養成了一套嚴謹的點鈔習慣。她透露自己「防吃錢四步驟」，首先會像銀行行員專業點鈔，口中唸出數字來加強記憶，刻意讓監視器能清楚拍到她的嘴型，最後還會用手勢比出點算完成的確切金額。她深信這套流程能保證數字萬無一失。然而，最近的一次存款卻出包，儘管發現金額少1千元後就立刻操作取消仍於事無補。

她馬上回報銀行，行員起初表示會後續處理，但她遲遲沒有接到通知。隔了幾天她再次追問，銀行卻回覆「當天金額確認無誤，無溢鈔」，不甘心的她堅持要求查看當天的監視器錄影，可是工程師調出的影像卻非常模糊，不管是拍臉部或特寫放鈔票和手部點鈔位置的畫面都解析度極差，且非常卡頓，根本無法從中判斷出她實際點交的數目。

ATM提存款被吃錢如何自保？

眼見畫面根本派不上用場，她直接向工程師請教自保之道，詢問往後是否應該自己拿手機錄影才能自救，沒想到工程師聽完竟一臉贊同說：「這樣比較好，有證據的話銀行也可以幫忙你」。這次慘痛的經歷讓她決定挺身而出，以被吃錢的教訓告誡大家，雖然損失金額不大，但提醒大家在進行存提款時，務必養成用手機全程錄影的好習慣，確認交易無誤後再刪除，有拍有保庇。

