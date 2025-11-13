Audi進軍F1！全新概念正式亮相 大紅四環揭開序幕

Audi R26 Concept F1賽車。（圖／翻攝自Audi官網）

來自德國的車廠「奧迪Audi」將在2026年1月投入F1賽車，近日也正式發表完整形象概念，包括採用大紅色的經典四環標誌，更乾淨、簡潔而搶眼的方式呈現車身設計與塗裝。

在紅色燈光襯托下，奧迪全新F1賽車以鈦銀、碳黑和全新奧迪紅的配色組合亮相，特別採用紅色品牌標誌，強調其在賽場上的獨特地位。奧迪F1項目負責人Mattia Binotto表示，這個項目不僅是開發一輛賽車，更是一段循序漸進、充滿里程碑式進步的旅程。

雖然奧迪早在2022年就宣布將於2026賽季加入F1賽車行列，但直到近日才正式發表完整形象概念。奧迪執行長強調，3月8日奧迪將踏入賽車運動的巔峰，在那裡精準、雄心和尖端科技是成功的關鍵。奧迪F1賽車將在墨爾本賽道首次亮相，車身設計特色包括貫穿車體的斜向紅色切線，象徵奧迪在F1的全新識別，開啟品牌競速時代的新篇章。

值得一提的是，除了奧迪的重大動向外，F1車隊大廠奧斯頓馬汀也宣布將推出新產品，與皮克斯經典動畫「玩具總動員」進行跨界合作，慶祝該動畫誕生30周年，讓胡迪和巴斯光年這兩個經典角色一同加入F1的精彩世界。

