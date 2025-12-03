Audi Q系列年末優惠開炸！月付9,999就能開回家

記者鍾釗榛／綜合報導

歲末將至，台灣奧迪祭出「Audi Q 系列年末限時禮遇」，讓想入手豪華休旅的買家有了最甜的時機點。這次涵蓋Q3、Q4 e-tron、Q6 e-tron、Q7、Q8五大熱門車系，提供低頭款、超低月付到0利率等多項方案，就是要讓更多人以最靈活的方式開上四環休旅。

全車系五年原廠保固

從入門豪華到旗艦電能，Audi Q系列幾乎涵蓋所有用車族群，想省油的、愛大空間的、追求科技感的、甚至想體驗純電性能的，全都能在Q系列找到剛好適合的車型。台灣奧迪更強調，全系列都享五年原廠保固，讓車主不只買得輕鬆，日後用車也更安心。

Audi Q6 e-tron電能休旅。（圖／Audi提供）

Q4、Q6 e-tron電車族也有甜甜價

入門熱門的Q3與Q3 Sportback，指定車型首年月付只要9,999元，還能享180萬、60期的0利率。純電Q4 e-tron與Q4 Sportback e-tron也不缺席，五年月付19,999元起，最高更可搭配200萬、36期0利率。想升級到更高階的純電Q6 e-tron，也能用首年19,999元起的月付與最高300萬的零利率入主。

Audi Q4 e-tron電動跑旅。（圖／Audi提供）

旗艦Q7、Q8也超值

不只電車有優惠，豪華七人座Q7及頂規Q8同樣祭出低頭款與長年期方案。Q7 六年月付26,500元起、Q8六年月付29,900元起，加上最高320萬、36期的0利率，讓旗艦休旅不再只能是高不可攀的夢想。

Audi Q7 & Q8旗艦電動休旅。（圖／Audi提供）

四環豪華更近一步

台灣奧迪總裁安薩瑞表示，希望透過更透明、彈性的財務設計，讓消費者更容易實現擁有豪華休旅的目標。今年的「Audi Q系列年末限時禮遇」不只優惠多，更強調無負擔入主，邀請消費者把握年終最佳時機，親自感受四環品牌的質感魅力。

