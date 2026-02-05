AUKUS計畫恐變 美擬讓澳洲省下核潛艦另助美軍
（中央社華盛頓4日綜合外電報導）澳洲在美、英協助下透過AUKUS協議取得核潛艦計畫恐生變。美國一份最新國會報告評估替代方案，包含建議澳洲把投資潛艦的錢用於他處，核潛艦作戰讓美軍來操心。
美英澳3國2021年9月共同宣布AUKUS防務協議，其中一大重點就是美、英分享機密的核動力反應堆技術幫澳洲籌獲核動力潛艦，以致澳洲背棄原先與法國簽訂的柴電潛艦訂單，轉投英美懷抱，為此法國與澳洲間一度產生外交齟齬。
綜合英國「衛報」等披露，原本規劃的AUKUS協議階段時程，最先要在澳洲西部輪調部署4艘美軍核動力攻擊潛艦（SSN）、1艘英國核動力攻擊潛艦；接著由美國向澳洲出售3至5艘維吉尼亞級（U.S. Virginia class）核動力潛艦、配備傳統武器，首艦預計2032年交付。
最後由美、英協助澳洲另建造3至5艘採英澳共同設計的核動力攻擊潛艦，首艦預計2040年代初期下水，以完成澳洲規劃中的8艘核動力攻擊潛艦艦隊。
然而一份由美國國會研究處（CRS）撰發的報告提出「軍事分工」模式的替代選項，即美國不出售或協助澳洲取得核潛艦，澳洲不用參與技術分享與投資潛艦建造、改把資源投入其他軍事能力的美澳軍事新分工。
基於新分工下，美國將額外多建造8艘核動力攻擊潛艦（即澳洲原本規畫要取得的潛艦數量）充實美國海軍潛艦艦隊規模，美軍核潛艦部署澳洲，等於所有潛艦任務由美軍包辦。
這份於1月26日發布的報告反對向澳洲出售潛艦的其中一個理由，是澳洲拒絕承諾在美中因台灣問題爆發衝突時支持美國；若潛艦在美國手中，就可直接投入。
報告引用澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）及澳洲海軍司令表明，當美中因台灣開戰，澳洲「不會就是否支持美國作任何承諾」。
報告寫道：「因此，向澳洲出售3至5艘維吉尼亞級核動力攻擊潛艦，將使這些本可用於美中危機或衝突的資源，淪為未必可供美國使用之虞。這樣的結果可能反而削弱而非強化嚇阻與作戰能力。」
報告認為，澳洲可把省下的潛艦經費投資於其他防衛能力，甚至以這些能力作為支援美國任務的從屬戰力。
報告中說：「澳洲若不將資金用於購買、建造、操作與維護自身的核動力攻擊潛艦，而將這些錢投資於諸如長程反艦飛彈、無人機、滯空攻擊彈藥或防衛本土免於攻擊的系統等其他領域，就能建立澳洲遂行其他任務的能力，包括為自身與美國執行核潛艦以外的軍事任務。」
報告認為，美國向他國分享核潛艦技術恐增加中、俄滲透並取得技術的風險，還特別提及與中國有關聯的駭客在試圖入侵澳洲政府與承包商電腦系統方面「高度活躍」。（編譯：陳亦偉）1150205
