AUKUS防長會 落實合作嚇阻北京

記者賴韋廷／綜合報導

澳洲國防部長馬勒斯、英國國防大臣希利與美國戰爭部（國防部）部長赫格塞斯，10日在華府五角大廈，舉行年度「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）防長會議，重申將落實AUKUS協議，維持對北京的關鍵嚇阻能力。

美國政府本月已完成對AUKUS協議的審查，將依循協議內容「全力推進」潛艦計畫。赫格塞斯在會中表示，AUKUS協議是「以實力追求和平」理念的展現，3國將持續推動務實合作，強化嚇阻力。

馬勒斯也宣布，澳洲將按計畫投入10億美元經費，投資擴增美國的潛艦生產能力，使澳洲對美國潛艦工業的總投入達20億美元（約新臺幣623.7億元）。希利則承諾投入80億美元（約新臺幣2492億元），提升英國造船廠的產能。

依據協議，澳洲將在2030年代初期開始獲得3艘美國維吉尼亞級核動力攻擊潛艦，包括1艘全新的第7批次潛艦，以及2艘第4批次，並在2040年開始取得英澳聯合開發的AUKUS級核動力攻擊潛艦。

赫格塞斯（由左至右）、馬勒斯、希利，在華府舉行年度AUKUS防長會議。（達志影像／美聯社）