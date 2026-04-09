Autopass 出海日本首站熊本放眼九州 Q3１個ID串聯車電網金流

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Autopass執行長余致緯。陳俐妏攝



智慧行車體驗整合商Autopass「車牌即錢包」一舉串聯支付場景後，今年宣布台灣智慧行車體驗首度出海，挺進日本九州，首站選擇插旗台積電所在的熊本。Autopass執行長余致緯表示，這次除了智慧車行出海外，也將與熊本在電能電網和出行金融合作，除熊本外，也將拓展福岡、佐賀、大分和長崎等九州地區，未來也將朝亞太市場發展。

Autopass 今日宣布正式佈局日本市場，並且以熊本作為首個海外落地城市。Autopass 與九電工前代表取締役會長橋田紘一攜手，並在熊本縣政府的支持下，推動整合移動、支付與生活的城市服務新模式。此舉不僅回應當地因半導體產業進駐及觀光成長所帶動的城市移動需求，也標誌 Autopass 將在台灣已驗證的服務整合能力，正式拓展至海外市場。

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本次計畫透過整合「車・電・網・金流」，串聯交通、綠色能源與支付等跨領域資源，由 Autopass 擔任平台整合與架構設計角色，負責系統開發、金流串接及生活服務整合。在日本當地，將攜手具代表性的能源集團與大型商社，以及在地交通與租賃服務業者，共同建構包含電動機車租賃及換電服務在內的基礎建設。其中，豐田通商 (TOYOTA TSUSHO) 預計將作為二輪電動車導入日本市場的合作夥伴，透過跨產業分工推動整體方案於熊本落地。

此案預計自今年第三季起於熊本正式上線，未來在地居民與國際旅客皆可透過單一平台完成電動機車租賃、即時支付與點數應用，並逐步串接更多生活與觀光服務。透過將出行、消費與城市體驗整合於同一服務體系中，不僅提升城市移動效率與便利性，也進一步帶動在地經濟與觀光發展。

余致緯指出，台積電進駐日本熊本後，帶動熊本在產業、生活和移動發展都同步改變，未來透過一個ID，熊本的居民和旅客就可租借電動車和機車，預計今年底就可啟用。

熊本縣政府緝獲振興部部長富永隼行表示，交通便利性是影響觀光的重要要素，這次推動計畫，將可大幅提升熊本縣生活品質。

Autopass去年完成總計1,000萬美元的融資，中國信託、中興保全、和碩創投、新生資本、璞石晶華基金，以及矽谷500 Global、Singularity Capital與日本創投機構均入列。以「車牌即錢包」起家的Autopass，2018年強打無感支付體驗，透過應用程式「車麻吉」，用戶進出停車場可以自動辨識車牌繳費，不需以現金、信用卡與排隊，更成功串連支付場景，包括加油站、停車場、路邊停車位的搜尋與繳費。

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