AV女優出道4年宣布引退！正面回擊歧視「裸體不可恥」：是值得驕傲的工作
（記者洪承恩／綜合報導）日本人氣AV女優圓井萌華（円井萌華）近日在社群平台低調宣布，將於3月14日正式引退，消息曝光後立刻引發粉絲關注。她並未發布正式聲明，而是在個人簡介中直接標註告別日期，同時透露未來生活重心將轉為「白天的正職工作」，逐步淡出螢光幕前的身分。
圓井萌華2022年5月加入SOD公司出道，在此之前曾以地下偶像身分活動，還來台演出累積人氣。AV達人一劍浣春秋在《PLAYNO.1》專欄中指出，她這次引退相當低調，沒有鋪張告別，卻早已為人生下一步做好準備。除了投入白天工作，她目前在「紅龍酒店（RedDragon）」的兼差班表也將大幅縮減，預計改為一週僅出勤一次，與熟識的粉絲敘舊小酌。
回顧演藝生涯，圓井萌華曾多次分享自己一路走來的初心。她坦言，無論是當地下偶像、成為AV女優，或是在酒店工作，從來不是為了名氣或金錢，而是單純希望「讓別人感到幸福」。只要能看到他人的笑容，她就認為所有努力都有了意義，對於知名度與收入始終抱持淡然態度。
面對外界對AV產業的刻板印象，圓井萌華也展現出相當堅定的態度。她直言，AV女優是一份值得驕傲的工作，在眾人面前展現身體並不羞恥，而是需要極大勇氣才能做到的事。對於長期伴隨而來的歧視言論，她更毫不避諱回擊，表示自己不需要那些會說出「這樣會結不了婚」或「妳的小孩會很可憐」的人當朋友。
隨著引退日期逼近，圓井萌華選擇回歸平凡生活，用自己的方式告別舞台，也為人生翻開新的一頁。她的決定雖讓不少粉絲感到不捨，但也獲得許多祝福，期盼她未來在人生新階段一切順利。
