AV女優化身「手護者」！親自解決身障者需求 直播萬人朝聖淚崩

台灣AV長腿女神芷媗擔任手護者。翻攝IG＠candy_muwanna_0903

近日由成人交友平台「WHyWHy壞壞」發起的手護者計畫在網路掀起熱烈討論，經由大人系暗黑YouTuber「酒話醉桑」的影片中得知，原來是一場結合愛與公益的創新行動，以用手做愛心的方式幫助行動不便者紓解性需求，這次請到台灣AV長腿女神芷媗擔任手護者，全程直播吸引近萬人觀看，在尺度與情感張力雙重炸裂的同時，也期盼破除大眾對身障者的性迷思。

成人交友平台發起的手護者計畫，幫助行動不便者紓解性需求。翻攝Threads

酒話醉桑以為什麼身障者就不能擁有被愛與被撫慰的權利？作為探討主軸，不僅揭開這些被邊緣化的需求，更讓觀眾看見參與者的心理過程，還原拍攝現場除了芷媗與身障者外，其實還有平台團隊多人在場，成為當事人必須克服的一大挑戰，並表示這並不只是一次手部服務，更是一場關於信任、尊重與心理療癒的過程，社會總對性這件事充滿道德審判，但對身障者來說，這是最基本的人性需求。

而擔任手護者的芷媗，有著177公分的高挑模特兒身材，搭配精緻臉龐與強大氣場，在成人影視圈快速闖出知名度，短短幾年便累積近百部作品，憑藉獨特辨識度和鏡頭魅力，人氣一路攀升，被粉絲封為「最強美腿」，談及參與活動的心情與掙扎，她坦言：「一開始其實蠻緊張，但覺得如果可以讓一個人重拾身體被重視的感覺，那會是我想做的事。」也讓許多人重新省思性自主與身體平權的價值。

ouTuber酒話醉桑（中）拍影片揭露身障者性需求的話題，引起大批網友討論。翻攝酒話醉桑YT頻道



