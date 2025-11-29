AV女優慘遭「騙上床」淪小三！達人曝近期慘況：被引退了

（記者洪承恩／綜合報導）日本AV女優本鄉愛因捲入「已婚實況主加藤純一」的外遇風波形象重挫，宣布休業後便完全消失在業界。如今片商突然推出以「引退」為名的精選作品集，等同正式替她劃下句點。AV達人一劍浣春秋也證實，本鄉愛確定回不來了，讓不少粉絲相當不捨。

本鄉愛在2024年9月被爆與已婚的加藤純一交往，兩人甚至一起前往美國看大谷翔平比賽。事件曝光後，她拍片道歉並透露雙方從2022年底就開始往來，當時加藤宣稱「快離婚了」，讓她誤以為對方是單身，而自己是被欺騙才會進一步發展。風波延燒後，她宣布無限期休業，從此沒有再拍攝新作品。

圖／AV達人表示，本鄉愛已經確定回不來了。（翻攝本鄉愛IG）

一劍浣春秋指出，近期片商推出的「引退精選集」並非新拍攝，而是把她過去19部作品重新剪輯後包成一支「告別作」，象徵她的AV生涯正式結束。經紀人也坦言，和已婚者的不倫醜聞衝擊太大，本鄉愛的工作幾乎全被封殺，直言「殺傷力就是這麼大」。

外界傳聞，本鄉愛其實家境不錯。爆出小三事件後，家人也不一定支持她繼續曝光，讓回歸的可能性更低。加上片商正進行新一波女優汰換，經紀公司也投入心力培養新血，本鄉愛即使想復出，也很難再找到舞台。

對此，一劍浣春秋感慨表示，本鄉愛外型可愛、人氣不錯，卻因醜聞走到這個結局，「真的捨不得她用這種方式退場」。他更怒喊「電玩直播主，我恨你」，替她抱不平。

