AV女優櫻空桃進軍中國平台！名字遭盜用還被勒索 他竟嗆：先送我寫真集

娛樂中心／綜合報導

「神之乳美少女」櫻空桃。（圖／記者鄭孟晃攝影）

日本 AV 女優櫻空桃近日正式進軍中國影音平台 Bilibili（B站），沒想到第一天報到就遇到大麻煩，還直接被惹毛。她 12 月 23 日在 B站上傳首支影片向粉絲打招呼，卻發現連自己的名字都用不了，只能勉強改成其他數字組合，讓她相當傻眼。

櫻空桃隨後在社群上發文抱怨，表示「櫻空桃」與「櫻空桃official」兩個名稱早已被他人搶先註冊，更誇張的是，使用「櫻空桃」這個名稱的帳號，竟然還跑到她的首支影片底下留言一個笑臉，行徑相當挑釁。她主動私訊對方，希望對方能歸還名稱，沒想到對方回覆表示「因為喜歡妳才註冊」，甚至開口要求：「妳想要這個名字，先送我寫真集再說。」這番話直接踩到櫻空桃底線，讓她氣得公開截圖回嗆。

櫻空桃進軍中國影音平台Bilibili（B站）。（圖／翻攝自Bilibili）

櫻空桃不滿表示，用她的名字註冊帳號就已經讓人很困擾，對方竟然還理直氣壯跟她要禮物，怒轟「快把名字還給我，真的很低級」。至於佔用「櫻空桃official」名稱的帳號，她私訊後則完全沒有得到任何回應。

事件曝光後立刻引發粉絲不滿，許多人湧入要求兩個帳號歸還名稱。沒想到其中使用「櫻空桃」名稱的網友，在要求「寫真集換名稱」失敗後，還把原本使用櫻空桃照片的頭像，直接換成「我就不改」四個字，態度強硬，再度引爆怒火。整起風波持續延燒，不少粉絲替櫻空桃抱不平，也呼籲 B站官方出面處理藝名遭盜用的問題。櫻空桃首度進軍中國平台就碰上名稱被搶、還被勒索式索禮的狀況，也讓不少網友直呼「真的太誇張」。

