AV女優河北彩伽飯店「巧遇」阿基師！合照曝光 回顧他荒唐金句

AV女優河北彩伽巧遇阿基師。（翻攝IG@saika_trip_official）

AV女優河北彩伽相當愛台，推出「旅遊手帳」紀錄來台各種旅程。這回她竟在飯店遇到名廚「阿基師」，2人也開心比「手指愛心」留下合照，讓大票網友稱羨，卻也意外引來調侃「這真的是巧遇」。

河北彩伽又來台啦！這回她穿著黑色薄紗上衣及長裙，內搭黑色細肩帶背心，性感與氣質兼具；而她在福容大飯店巧遇廚師「阿基師」，得知阿基師是台灣第一廚師、可說是料理界的「志村健」後，讓河北彩伽驚呼「好厲害！」，運氣真好。

最後2人開心合影一起比「手指愛心」，阿基師笑得相當燦爛，河北彩伽也期許下次希望有機會吃上阿基師料理，「期待下次相遇～」。

河北彩伽與阿基師合影，比手指愛心。（翻攝IG@saika_trip_official）

貼文一出迅速吸引超過1.3萬人按讚，稱讚河北彩伽也太可愛，不過由於這次發文中河北彩伽寫下「幸運巧遇在地名廚阿基師！」，就讓網友聯想起阿基師過往「金句」，紛紛調侃說「這真的是巧遇」「小心他會不小心滑進去ㄛ」。

回顧阿基師「荒唐金句」，2014年被爆與熟女上摩鐵的他，當時他開澄清記者會留下「咻～的滑進摩鐵了」「我想閃都沒辦法閃」「不算外遇，算是巧遇」「我只是接招而已」等，神扯回應至今仍讓民眾常常拿來鞭屍。

