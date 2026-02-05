AV女優河北彩伽飯店「巧遇」阿基師！ 狂讚：他是料理界的志村健

娛樂中心／綜合報導

河北彩伽在福容大飯店巧遇名廚阿基師的影片，並大讚「聽說他是料理界的『志村健』！」（圖／翻攝自河北彩伽IG）

日本AV女優河北彩伽因其精緻外貌擁有高人氣，近年來頻繁造訪台灣，更坦言對台灣有「第二個家」的親切感。她積極在台拍攝旅遊與美食Vlog，甚至為台灣粉絲設立官方旅遊帳號。河北彩伽今（5日）在IG曬出在福容大飯店巧遇名廚阿基師的影片，並大讚「聽說他是料理界的『志村健』！」

河北彩伽為了記錄台灣生活，開設了「河北彩伽旅遊手帳」IG分享在台灣的吃喝玩樂，親民形象深受台灣粉絲喜愛。河北彩伽今在IG曬出在福容大飯店巧遇名廚阿基師的影片，並寫道，我運氣超好，在飯店時巧遇了在地的名廚「阿基師」，聽說他是料理界的「志村健」，感覺是個活潑開朗的廚師。阿基師也非常熱情的帶我玩逛飯店，真的非常感謝，很希望下次來能夠有幸吃上他的料理！期待下次相遇。

畫面中，阿基師還親切遞名片給河北彩伽，2人還開心在鏡頭前手比愛心合照，讓河北彩伽直呼「非常難得的巧遇」。

影片一出，立刻引發許多網友幽默熱議「這真的是『巧遇』阿基師」、「彩伽好可愛」、「早就知道我不要放棄廚藝了」、「阿基師會滑進去」、「太不小心了」、「不要再讓他犯錯了，讓我來」、「放開那個女孩」、「他那一場的記者會，真的是前無古人後無來者，那場記者會真的太多經典跟奇妙的內容」、「小心招牌滑油雞！」、「阿基師如果滑進去…只能說合情合理」、「滑起來」、「要小心！阿機師會進行一個___的動作」、「他除了會巧遇還會嘴對嘴國際交流」。

