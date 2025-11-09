AV女優淚曝童年噩夢！暴力媽酷刑「陽台全裸罰站」爸冷眼旁觀

（記者周德瑄／綜合報導）日本近期發生一起震驚社會的虐童案，一對年輕父母竟將年幼的女兒們獨自留在家中，導致其中一名嬰兒疑因受虐造成顱骨骨折。這起事件觸動了日本AV女優繪戀空，她公開揭露自己童年時期遭受母親長期且殘酷虐待的經驗，表明自己也是一名受虐兒，這段經歷最終成為她離家、轉而投身成人產業的原因。

圖／AV女優繪戀空自曝家暴地獄，母親強迫「陽台全裸罰站」。（翻攝繪戀空X）

繪戀空透過AV達人一劍浣春秋的文章透露，自己從小就生活在母親的暴力陰影下，而父親對此選擇了漠視。她描述，母親的虐待行為是每天都在發生的日常，而非偶發事件。這些駭人的懲罰包括在下雪的寒冬中被脫光衣服鎖在陽台罰站、一週至少兩次被剝奪用餐權利、以及被亂砸東西或拳打腳踢，直到她血流不止母親才會停手。此外，母親還透過手機嚴密監控她的一切行蹤，甚至連她同學的社群帳號也不放過。

廣告 廣告

面對長期且不間斷的虐待，繪戀空最終選擇離家出走，與原生家庭徹底斷絕關係。她坦言，為了不讓自己成為悲劇的女主角，她別無選擇，只能努力讓自己變得更堅強。她向母親喊話：「媽媽，如果你認出了我就是妳女兒，請務必看我寫的這些喔！」

此外，近期台灣應召市場日籍女子比例增加的消息，以及有AV女優赴台被暗示從事性交易等傳聞，引發網路熱議。繪戀空近日也曾前往台灣旅行，但她特地在社群平台上澄清，此行僅為普通的觀光旅遊，並非為賺取外快，同時對於網路論壇上關於她赴台從事性交易的暗示表示困擾，呼籲網友刪除不實留言。

更多引新聞報導

少女遭4男綁架「下藥輪姦內射」 強行凌辱達9小時

啦啦隊女神胸前「渾圓酥胸鏤空、下身透視裝」吃飯！老司機喊：都被看光了

