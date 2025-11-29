AV女優登場掀三創暴動 成人展「按摩體驗」秒殺

（記者蔡函錚／綜合報導）台北三創生活園區本週末提前掀起「跨年級」的人潮暴動。成人界壓軸場《TOP女神台北感謝祭》於11月29、30日登場，三位日本人氣女優栗山莉緒、唯井真尋、善場麻美抵台消息一出，大批粉絲瞬間暴動，甚至有人提前一天卡位，期待與女神近距離互動。

圖／成人界壓軸場《TOP女神台北感謝祭》於11月29、30日登場，三位日本人氣女優栗山莉緒、唯井真尋、善場麻美抵台消息一出，引起大批粉絲瞬間暴動。（記者陳志豪攝）

今年是活動第二回，主辦單位刻意祭出「三連發女神陣容」強勢回歸，號稱比上一屆更豪華、更能「擊中粉絲心臟」。活動內容包括簽名、合照、指定互動等多項粉絲夢寐以求的體驗，不少網友表示「不來會後悔一整年」、「這卡司太狠了」。

廣告 廣告

三位女神本周釋出的宣傳片段中，可見她們與粉絲輕鬆互動、近距離體驗肩頸按摩，引起社群瘋傳。許多粉絲直說：「這不是感謝祭，是戀愛現場。」相關話題一路衝上論壇熱門。

圖／栗山莉緒、唯井真尋、善場麻美三人被粉絲稱作「甜系、可愛系、溫柔系三角組合」。（記者陳志豪攝）

栗山莉緒、唯井真尋、善場麻美三人被粉絲稱作「甜系、可愛系、溫柔系三角組合」。栗山以乖巧甜笑擄獲大批粉絲，唯井真尋以外放活力吸睛，善場麻美則因溫暖氣質被封為「三創初戀女神」。三人同台在台灣並不常見，使本次展期話題更被推至高點。

主辦單位預估兩天來客量將創下今年成人類活動新高。由於現場提供多種票種，包含限定版互動空間、合影方案及女神周邊，預計將引發搶購潮。不少粉絲已在社群上分享準備物資與攻略，氣氛如同大型追星活動。

圖／栗山莉緒、唯井真尋、善場麻美三人被粉絲稱作「甜系、可愛系、溫柔系三角組合」。（記者陳志豪攝）

為因應即將湧入的人潮，主辦單位強調本活動為成人限定，入場需滿18歲並配合身份檢查，同時提醒粉絲提早抵達以避免塞車。三創週邊商家也摩拳擦掌，預期人潮將帶動週末商圈買氣。

《TOP女神台北感謝祭》被視為 2025 年成人展壓軸，從陣容、票種到互動強度都被粉絲評為「年度最難搶」。活動還未正式開始，三位女神的抵台消息已經讓粉絲在社群掀起連續兩天狂洗版，顯示這場活動將是本週最受熱議的娛樂焦點。

更多引新聞報導

「他最後手握身分證」宏福苑火場悲劇曝光！媳婦曝公公暖心細節

F罩杯人妻新人爆紅 片商讚美到回頭五次

