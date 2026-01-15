AV女優禁慾6年竟破功！解禁大玩肉體關係：沒BTS好寂寞

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本前AV女優美谷朱音最近分享，在拍攝成人片期間，有整整8年都沒有男友，不過在第6年卻破功，開始想找男人來交流交流，原來美谷朱音也是一名ARMY(BTS防彈少年團的粉絲名)，因為進入了軍白期，讓她因此空虛寂寞覺得冷。

美谷朱音有著「騎乘位天才」的稱號，她在去年7月引退，令人不捨。最近她登上《愛のハイエナ season5》節目大聊AV生涯，透露在擔任AV女優8年的期間，完全沒有交男朋友，當AV女優的前6年私下完全沒有任何肉體關係。不過現場眾人好奇，第6年到底發生什麼事？

美谷朱音笑說，當時熱衷於BTS防彈少年團，結果因為成員開始入伍，進入軍白期，讓她產生失落感，也因此決定「解禁」與男人之間的關係，透過私訊或者聚會認識男人。她也進一步透露，也收到「有名人士」的私訊。

